Metropolitné múzeum umenia v USA vrátilo do Egypta ukradnutý sarkofág

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Káhira 1. októbra (TASR) - Egypt v utorok vystavil pozlátený sarkofág z prvého storočia pred n. l., ktorý krajine navrátilo Metropolitné múzeum umenia (MET) v New Yorku po tom, ako americkí vyšetrovatelia zistili, že ide o ukradnutý artefakt. Informovala o tom agentúra DPA.Uvítacia ceremónia pre sarkofág patriaci kňazovi menom Nadžemanch v hodnote štyri milióny dolárov (približne 3,6 milióna eur) sa v utorok konala v Národnom múzeu egyptskej civilizácie v Káhire, kde bude vystavovaný. Vo svojom vyhlásení to uviedlo egyptské ministerstvo pre pamiatky.Sarkofág dlhý dva metre pochádza z neskorej grécko-rímskej doby. Má tvar múmie a vyrobený bol z pozláteného dreva.Artefakt ukradli z egyptskej provincie Minjá a následne prepašovali z krajiny v októbri 2011 v čase, keď v Egypte prebiehali masové nepokoje v súvislosti s tzv. arabskou jarou.Následne ho cez Spojené arabské emiráty transportovali do Nemecka, kde ho reštaurovali, a potom aj do Francúzska, kde ho MET v júli 2017 kúpilo od obchodníka s umením.Podľa vyšetrovateľov dostalo múzeum počas nákupu falošné dokumenty vrátane egyptskej exportnej licencie datovanej rokom 1971.Egyptu sa podľa údajov ministerstva pre pamiatky podarilo do krajiny minulý rok navrátiť 222 ukradnutých artefaktov, pričom v roku 2017 ich bolo celkovo až 553.