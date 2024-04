Metropolitnou oblasťou New York otriaslo zemetrasenie s magnitúdom 4,8. Otrasy pocítili aj v Philadelphii či Baltimore

Neevidujú veľké incidenty

Kontrola infraštruktúry

5.4.2024 (SITA.sk) - Metropolitnou oblasťou New York v piatok ráno otriaslo zriedkavé stredne silné zemetrasenie. Geologická služba Spojených štátov (USGS) informovala, že otrasy s predbežným magnitúdom 4,8 mali epicentrum pri meste Lebanon v štáte New Jersey, zhruba 72 kilometrov západne od mesta New York a 80 kilometrov severne od Philadelphie.Otrasy pocítili ľudia v mestách ako New York, Baltimore a Philadelphia, v štáte Connecticut aj v ďalších oblastiach severovýchodu USA. Údaje USGS naznačujú, že zemetrasenie mohlo cítiť viac ako 42 miliónov ľudí.Systém núdzových oznámení v meste New York na sociálnych sieťach zhruba 30 minút po zemetrasení informoval, že nemajú správy o škodách a zraneniach. Hasičský zbor v meste neskôr uviedol, že reagujú na hlásenia a zhodnocujú stabilitu stavieb, ale neevidujú žiadne veľké incidenty.Zemetrasenie však napríklad prerušilo mimoriadne zasadnutie Bezpečnostnej rady OSN o hrozbe hladomoru v Pásme Gazy a zabití humanitárnych pracovníkov v oblasti.Hoci neboli bezprostredne hlásené žiadne vážne škody, úrady kontrolujú mosty a inú hlavnú infraštruktúru. Železničná spoločnosť Amtrak spomalila vlaky v celom rušnom severovýchodnom koridore a prímestská železničná trať v oblasti Philadelphie pozastavila prevádzku z dôvodu „veľkej opatrnosti".