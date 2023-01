Metsolová začala konanie o zbavení imunity dvoch europoslancov, ktorí figurujú v korupčnej kauze

2.1.2023 (Webnoviny.sk) - Predsedníčka Európskeho parlamentu (EP) Roberta Metsola spustila na základne žiadosti belgických justičných orgánov konanie o zbavení imunity dvoch poslancov EP. V pondelok o tom prostredníctvom svojej webstránky informoval europarlament.V rámci tohto procesu už vykonali prvé procedurálne kroky a predsedníčka žiadosť oznámi na plenárnom zasadnutí pri prvej možnej príležitosti, teda 16. januára. Žiadosť následne postúpia Výboru pre právne veci (JURI), ktorý potom vydá odporúčanie.„Európsky parlament od prvého momentu urobil všetko, čo bolo v jeho silách, aby pomohol pri vyšetrovaní a naďalej budeme dbať o to, aby nedošlo k beztrestnosti. Zodpovední nájdu tento Parlament na strane zákona. Korupcia sa nesmie vyplatiť a my urobíme všetko pre to, aby sme proti nej bojovali,“ vyjadrila sa Metsola, ktorá zároveň požiadala všetky útvary a výbory, aby proces uprednostnili s cieľom ukončiť ho do 13. februára.Predsedníčka tiež v najbližších týždňoch predstaví svoje zámery v oblasti reforiem vrátane revízie súčasných pravidiel a zlepšenia vnútorných systémov vrátane systémov presadzovania práva.