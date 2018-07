Meunier je na semifinále vykartovaný, od Neymara čakal viac

Futbalisti Neymar a Thomas Meunier. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 8. júla (TASR) - Pre belgického futbalového obrancu Thomasa Meuniera malo víťazné štvrťfinále MS s Brazíliou (2:1) horkosladkú príchuť." sa síce dostali do elitného kvarteta prvýkrát od roku 1986, on ale dostal druhú žltú kartu a v semifinále proti Francúzsku (utorok 10. júla v Petrohrade, 20.00 SELČ) si nezahrá.Obranca Paríža St. Germain mal jasnú úlohu zastaviť klubového spoluhráča Neymara. To sa mu takmer dokonale podarilo. Práve po faule na neho však dostal na šampionáte druhú žltú kartu. Keďže FIFA zmaže žlté karty až pred semifinále, španielsky tréner Belgicka Roberto Martinez sa musí protizaobísť bez dôležitého krajného obrancu.Ten podľa vlastných slov čakal od hviezdneho Neymara, najdrahšieho hráča planéty, že mu spôsobí väčšie problémy:citoval 26-ročného Belgičana portál goal.com.