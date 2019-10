Mexická polícia zastavila karavánu s 2000 migrantmi

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Mexiko 13. októbra (TASR) - Mexická vojenská polícia v sobotu zastavila karavánu približne 2000 migrantov z Afriky, Karibiku a strednej Ameriky a vrátila ich naspäť do mexického mesta Tapachula v blízkosti Guatemaly, odkiaľ sa len niekoľko hodín predtým vydali na cestu do Spojených štátov. Informovali o tom agentúry Reuters a AP.Karavána migrantov začala svoju cestu v sobotu ešte pred svitaním v meste Tapachula ležiacom v juhomexickom štáte Chiapas, a to napriek zásahom voči migrantom, ku ktorým dochádza na oboch stranách hranice medzi Spojenými štátmi a Mexikom.Skupina migrantov vrátane detí prešla približne 30 kilometrov, keď ich v meste Huehuetán zachytili členovia mexickej polície a autobusmi ich poslali naspäť. Približne 150 migrantov sa rozhodlo vrátiť peši.Podľa agentúry Reuters približne 500 príslušníkov mexickej vojenskej polície v prilbách a nepriestrelných vestách zablokovalo diaľnicu na oboch stranách a niektorí z nich prenasledovali migrantov, ktorí utiekli do neďalekých polí.V meste Tapachula uviazli na dlhé mesiace stovky migrantov najmä z Afriky, keďže príslušné imigračné úrady zdržiavajú proces uznania pobytu či vydávanie tranzitných dokumentov.Začiatkom júna uzavrelo Mexiko s USA dohodu, ktorá má výrazne znížiť prílev migrantov do Spojených štátov. Mexiko sa tak usiluje znížiť napätie s USA, ktoré vyvoláva nelegálne prisťahovalectvo do Spojených štátov.