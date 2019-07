Mexický narkobarón Guzmán sa odvolal voči doživotnému trestu

Joaquin Guzman, archívna snímka. Foto: TASR AP Foto: TASR AP

New York 23. júla (TASR) - Bývalý šéf mexického drogového kartelu Sinaloa Joaquín Guzmán, ktorý bol uznaný za vinného z viacerých ťažkých zločinov vrátane vrážd, únosov a pašovania drog, sa odvolal voči rozsudku na doživotie. Informovala o tom v pondelok tlačová agentúra AFP.Guzmána (62), svojho času jedného z najmocnejších zločincov sveta, usvedčili vo februári z pašovania stoviek ton kokaínu, heroínu a marihuany do Spojených štátov. Newyorský súd mu minulý týždeň udelil doživotný trest a poslal ho do neslávne známej väznice s maximálnym strážením ADX Florence v štáte Colorado.K doživotiu dostal Guzmán ešte symbolických 30 rokov a pokutu 12,6 miliardy dolárov, ktoré sa odčítajú z jeho prepadnutého majetku. Ide o opatrný odhad tržieb jeho kartelu v USA. Guzmánov nový advokát Marc Fernich podľa AFP podal v jeho mene odvolanie voči rozsudku na ďalší deň po uznesení newyorského súdu. Rozhodnutie odvolacieho súdu môže trvať do jedného roka.Guzmán je všeobecne považovaný za najvplyvnejšieho drogového baróna od čias Kolumbijčana Pabla Escobara, ktorý zahynul v roku 1993 počas prestrelky s políciou. Mexické úrady vydali Guzmána na stíhanie do Spojených štátov v januári 2017.Medzi súčasnými trestancami v zariadení ADX Florence figurujú "Unabomber" Ted Kaczynski, jeden z páchateľov bombového útoku v Oklahoma City Terry Nichols, britský "topánkový" terorista Richard Reid či jeden z vykonávateľov bombového útoku na Bostonskom maratóne Džochar Carnajev, ktorý čaká na popravu.