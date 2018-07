Mexický prezident chce umožniť každému mladému človeku študovať

Andrés Manuel López Obrador, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Mexiko 8. júla (TASR) - Novozvolený mexický prezident Andrés Manuel López Obrador sľúbil, že pošle na vysokú školu každého mladého človeka, ktorý o to prejaví záujem, informovala agentúra AP.López Obrador v sobotu novinárom povedal, že všetci mladí Mexičania budú mať možnosť študovať. Povedal, že to možno bude vyžadovať vybudovanie nových stredných škôl i univerzít.Budúci minister školstva Esteban Moctezuma neskôr uviedol, že ak to rozpočet dovolí, vláda poskytne štipendium vo výške 126 dolárov (109 eur) mesačne študentom, ktorí potrebujú finančnú pomoc, aby dokončili strednú alebo vysokú školu. Povedal, že nová vláda neplánuje zvýšiť dane.López Obrador považuje vzdelávanie za spôsob, ako dostať nezamestnaných mladých ľudí do práce a znížiť kriminalitu. Začiatkom tohto týždňa sľúbil zaplatiť mzdy učňov zamestnaných mexickými spoločnosťami ako súčasť balíčka štipendií a výučby vo výške päť miliárd dolárov (4,2 miliardy eur).