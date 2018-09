Mexiko by malo urýchliť rozvoj ložísk plynu, znížiť závislosť od USA

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Mexiko 22. septembra (TASR) - Mexiko by malo urýchliť rozvoj svojich ložísk zemného plynu vrátane rozsiahlych bridlicových ložísk. Cieľom je znížiť závislosť od dovozu z USA a zredukovať tak rastúce. Uviedol to koncom tohto týždňa šéf regulačného úradu v oblasti energií.Mexiko roky patrilo k významným producentom ropy a zemného plynu, ale prudký pokles ťažby v poslednom období donútil vládu zvýšiť dovoz zo zahraničia. Minulý rok sa na celkovej spotrebe zemného plynu v Mexiku podieľalo zahraničie až 84 %, pričom takmer všetok plyn doviezla krajina zo susedných Spojených štátov. Táto komodita sa pritom v stále väčšej miere využíva v expandujúcom výrobnom sektore, ako aj na zabezpečenie chodu elektrární.uviedol Juan Carlos Zepeda Molina, prezident Národnej komisie pre fosílne zdroje (CNH). Poukázal na odhadované zdroje bridlicového plynu v krajine na úrovni okolo 141 biliónov kubických stôp (3,99 bilióna kubických metrov) a to je vraj potrebné využiť.dodal Zepeda.Problémom je, že nový prezident Andrés Manuel López Obrador (do funkcie nastúpi v decembri) hydraulické štiepenie (frakovanie) na získavanie plynu z bridlíc odmieta.vyhlásil niekoľko týždňov potom, ako 1. júla zvíťazil v prezidentských voľbách.Samotný Obrador však má záujem podporiť domácu produkciu plynu aj ropy a znížiť tak závislosť od dovozu z USA. Kvôli tomu chce aj posilniť pozíciu domáceho producenta Pemex. Ten od začiatku roka vyťažil v priemere 4,83 miliardy kubických stôp plynu denne. V porovnaní s doterajším maximom v roku 2009 to predstavuje pokles takmer o tretinu.Obrador v júli zároveň vyhlásil, že je potrebné posilniť domáci sektor spracovania ropy do takej miery, aby počas jeho prvých troch rokov vo funkcii bolo možné ukončiť masívny dovoz palív.Výroba benzínu v Mexiku klesla od roku 2013 o polovicu a pokrýva len asi štvrtinu dopytu. Za posledných päť rokov sa podľa údajov Pemexu dovoz benzínu zvýšil takmer o dve tretiny a dovoz nafty sa zdvojnásobil.