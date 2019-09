Mexiko hlási úspech pri spomaľovaní migračných tokov smerujúcich k USA

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Mexiko 6. septembra (TASR) - Mexiko v piatok oznámilo, že sa mu od mája podarilo znížiť počet migrantov prichádzajúcich do oblasti pri južnej hranici Spojených štátov až o 56 percent.Ako pripomenula agentúra AFP, v lete Mexiko uzavrelo s USA dohodu, že podnikne kroky na zastavenie prílevu nelegálnych migrantov. Americký prezident Donald Trump vtedy svojmu južnému susedovi pohrozil clami, pokiaľ by nekonal dôrazne v tejto otázke.Mexický minister zahraničných vecí Marcelo Ebrard, ktorý má odcestovať do Washingtonu, aby tam prediskutoval problematiku nelegálnej migrácie, neočakáva, že USA na utorkovom stretnutí pohrozia clami, pričom poukázal na spomalenie migračných tokov.Uviedol tiež, že rozmiestnenie jednotiek Národnej gardy vyvolalo niekoľko sťažností na porušovanie ľudských práv. Jej členovia kontrolujú diaľničné kontrolné stanovištia pri hlavných migračných trasách v krajine.Mexiko tiež prijíma väčší počet migrantov, ktorí boli nútení čakať v Mexiku po tom, čo požiadali o azyl v Spojených štátoch. Minister zopakoval, že Mexiko neprijme štatút takzvanej bezpečnej tretej krajiny, čo by prinútilo migrantov hľadať azyl v Mexiku namiesto Spojených štátov.Šéf Bieleho domu ocenil mexickú vládu za opatrenia, po ktorých sa znížil počet migrantov prichádzajúcich na hranice USA. Podľa údajov Spojených štátov klesol do júla počet osôb zadržaných na južnej hranici USA asi o tretinu. Trump tento týždeň uviedol, že tento trend pokračuje.