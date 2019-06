Mexiko nasadilo na hranice s USA takmer 15.000 vojakov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Mexiko 24. júna (TASR) - Mexiko nasadilo na svoje hranice so Spojenými štátmi takmer 15.000 vojakov a príslušníkov Národnej gardy. Oznámil to v pondelok mexický minister obrany Luis Cresencio Sandoval, ktorý podľa agentúry AFP zároveň priznal, že tieto jednotky zadržiavajú migrantov, ktorí sa pokúsia ilegálne prejsť cez hranice.O nasadení vojakov a príslušníkov Národnej gardy k hraniciam s USA informoval Sandoval médiá na tlačovej konferencii s mexickým prezidentom Andrésom Manuelom Lópezom Obradorom.Mexiko už začiatkom júna nasadilo na svoje južné hranice s Guatemalou 6000 príslušníkov Národnej gardy. Krajina k takémuto kroku pristúpila v súvislosti s dohodou, ktorú 7. júna dosiahla s USA, pripomína AFP.Cieľom zmienenej dohody je obmedzenie nezákonného prílevu stredoamerických migrantov do oblasti pri južnej hranici Spojených štátov. USA výmenou za tento prísľub zo strany Mexika odložil zamýšľané uvalenie ciel na tovar dovážaný z tejto krajiny do USA.