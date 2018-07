Mexiko sa pred duelom s Brazíliou nezvdáva, Guardado: Scéna je hotová

Mexický brankár Guillermo Ochoa v akcii v zápase základnej F-skupiny na MS 2018 vo futbale Mexiko - Švédsko v Jekaterinburgu 27. júna 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Osemfinále:



BRAZÍLIA - MEXIKO, pondelok 2. júla, 16.00 SELČ, Samara (Samara Arena)

predpokladané zostavy:



Brazília: Alisson - Fagner, Silva, Miranda, Marcelo - Paulinho, Casemiro - Willian, Coutinho, Neymar - Gabriel Jesus

Mexiko: Ochoa - Alvares, Salcedo, Ayala, Gallardo - Guardado, Herrera - Layun, Vela, Lozano - Hernandez

Samara 2. júla (TASR) - Futbalisti Brazílie sa usilujú o štvrťfinálovú účasť na siedmom svetovom šampionáte za sebou. V prvom pondelňajšom stretnutí osemfinále MS 2018 v Rusku nastúpia o 16.00 h SELČ v Samare proti Mexičanom, ktorí prehrali v tejto fáze v uplynulých šiestich prípadoch.Brazílčania neuspeli medzi šestnástkou najlepších tímov v roku 1990, keď ich vyradili Argentínčania. Odvtedy dvakrát triumfovali (1994, 2002), boli vicemajstri (1998), obsadili štvrté miesto (2014) a dvakrát prehrali vo štvrťfinále (2006, 2010). Mexičania na každom z týchto turnajov neprešli práve cez osemfinále, ich najlepší výsledok je štvrťfinále na oboch domácich šampionátoch 1970 a 1986. Aj tentoraz sa očakáva, že postupom zo skupiny dosiahli maximum, Brazília je veľký favorit. Mexičania sa však chcú vzoprieť predpokladom. V Rusku to už raz dokázali, keď hneď v úvodnom vystúpení zdolali Nemcov a položili základ vypadnutia obhajcov titulu už v skupinovej fáze.zdôraznil brazílsky stredopoliar Casemiro, ktorý počul chválu na trénera Mexika Juana Carlosa Osoria.Kolumbijský kouč pôsobil v FC Sao Paulo, kde Casemiro vyrastal.dodal Casemiro, ktorý sa musí vyvarovať žltej karty, pokiaľ nechce chýbať v prípadnom štvrťfinále. Okrem neho visí žltá hrozba aj nad dôležitými členmi ofenzívy Philippem Coutinhom a Neymarom. Ten je pre majstrovské ambície rekordný päťnásobných šampiónov kľúčový, keďže sa priamo podieľal na devätnástich góloch v uplynulých osemnástich súbojoch (10 gólov, 9 asistencií). Celkovo v 88 dueloch v reprezentácii dal 56 gólov a prihral na ďalších 34. Pod trénerským vedením Titeho strelecky rozkvitol aj stredopoliar Paulinho, ktorý skóroval osemkrát v minulých osemnástich stretnutiach, zatiaľ čo predtým mal na konte päť gólov v 35 zápasoch.Brazília sa však momentálne môže spoľahnúť aj na obranu, inkasovala tri razy v predchádzajúcich štrnástich vystúpeniach. Štart ľavého obrancu Marcela je otázny, po zranení chrbta trénoval v sobotu iba individuálne. Uzdravil sa pravý obranca Danilo, ktorý je nachystaný hrať, krídelník Douglas Costa by mohol stihnúť prípadné štvrťfinále. Mexiko sa musí zaobísť bez vykartovaného stopéra Hectora Morena. Na MS 2014 sa oba tímy rozišli v skupine bezgólovou remízou. V predchádzajúcich troch zvíťazila Brazília rovnako ako v prípravnom zápase v roku 2015. Vtedy bolo v kádri tucet hráčov zo súčasného Titeho výberu.uviedol brankár Alfredo Talavera na oficiálnej stránke Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA).dodal mexický kapitán Andres Guardado.Mexiko je po vypadnutí Kostariky a Panamy posledný zástupca Futbalovej konfederácie Severnej a Strednej Ameriky a Karibiku (CONCACAF) v Rusku. Po víťazstve nad Nemeckom zdolalo aj Kórejskú republiku, no na záver skupiny prehralo so Švédskom 0:3. Brazília získala sedem bodov, po remíze so Švajčiarskom si poradila s Kostarikou i Srbskom. Vzájomný zápas odvysiela v priamom prenose Dvojka RTVS.