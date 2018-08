MFK Zemplín Michalovce - MŠK Žilina 0:1 v dohrávke 1. kola

Na snímke zľava hráči MFK Zemplín Michalovce Cheick Alan Diarra a Jozef Šimon-Turik a hráči MŠK Žilina Branislav Sluka a Michal Škvarka v dohrávke 1. kola Fortuna ligy MFK Zemplín Michalovce - MŠK Žilina v Michalovciach 21. augusta 2018. Foto: TASR - Roman Hanc Foto: TASR - Roman Hanc

Michalovce 21. augusta (TASR) - Duel odložený pre epidémiu osýpok na Zemplíne otvorila slávnostným výkopom prvá Miss Fortuna ligy Silvia Fialková. Tréner Michalovčanov Anton Šoltis sa po nedávnom zápase so Senicou posťažoval, že tím často inkasuje z prvej strely a to sa potvrdilo aj proti Žiline. V 4. minúte Káčerov vysoký center zapadol do Kirovej bránky - 0:1.Zaskočení domáci mali problém dostať sa do blízkosti Volešákovej bránky a ofenzívne nebezpečnejší boli v prvom polčase hostia. Ich kapitán Škvarka namieril ďalekonosnú strelu v 19. minúte do pravej žrde a gólom sa neskončil ani Jánošíkov pokus. Najväčšiu šancu domácich v prvom polčase mal Vaščák po polhodine hry, ale Volešák jeho šancu zmaril. Žilinského brankára neprekvapil ani pokus Žofčáka v 39. minúte spoza šestnástky.Po opatrnejšom úvode druhého dejstva Diarra pohrozil Volešákovi, z ostrého uhla nenamieril presne. Michalovčania po hodine hry zvýšili tlak, v šestnástke hostí toale Volešák odolal. Gól nepriniesla ani šanca Regáliho s dorážajúcim Sulleyom, či krížna strela Diarru v 70. minúte. Prvá strela Žilinčanov v druhom polčase prišla až v 82. minúte, Gerebenitsov pokus však tesne minul bránku. Skóre sa už nezmenilo a Michalovčania sú aj po piatom zápase na poslednom mieste tabuľky, Žilinčania poskočili na 3. priečku.MFK Zemplín Michalovce -0:1 (0:1)4. Káčer. Rozhodovali: Pavlík – Ferenc, Štrbo, ŽK: Sulley - Vallo, 1642 divákov.Kira – Rota, Kavka, Carrillo (23. Beskorovajnij) , Vojtko – Grič – Diarra, Žofčák (69. P. Kolesár), Turik, Regáli – Vaščák (52. Sulley)Volešák – Králik, Kaša, Šušnjar, Sluka – Káčer, Pečovský, Boženík (63. Diaz) – Jánošík (33. Vallo), Balaj (77. Gerebenits), Škvarka1. Slovan Bratislava 5 4 1 0 12:3 132. Dunajská Streda 5 3 2 0 14:9 113. Žilina 5 3 0 2 8:8 94. Ružomberok 5 2 2 1 9:6 85. Trenčín 4 2 1 1 12:10 76. Trnava 5 2 1 2 4:2 77. Podbrezová 5 2 1 2 6:6 78. Sereď 5 2 1 1 6:8 79. Senica 5 1 2 2 4:8 510. Zlaté Moravce 5 1 0 4 5:10 311. Nitra 4 0 2 2 4:6 212. Michalovce 5 0 1 4 3:11 1