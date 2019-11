MFSR pripravilo pozmeňujúci návrh k rozpočtu, upravia sa príjmy

Na snímke minister financií Ladislav Kamenický počas 159. rokovania vlády 4. júna 2019 v Bratislave. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 25. novembra (TASR) - Rezort financií pripravil pozmeňujúci návrh k návrhu rozpočtu verejnej správy na budúci a nasledujúce roky, ktorým sa majú upraviť príjmy aj výdavky. Rezort financií zároveň upustil od zvýšenia spotrebnej dane z tabakových výrobkov, ktorá mala priniesť dodatočné zdroje do rozpočtu. Pozmeňujúci návrh odobril v pondelok parlamentný finančný výbor. Tiež odporučil na ďalšie prerokovanie návrh zákona o štátnom rozpočte.Minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) pozmeňujúci návrh zdôvodnil tým, že rezort financií síce vníma všetky riziká rozpočtu, nemá však dosah na prijímanie opatrení v parlamente, čo môže znamenať nedodržanie cieľa. Zároveň priblížil, že od predloženia návrhu o štátnom rozpočte do parlamentu nastalo viacero zmien. "Je na ne potrebné reagovať prostredníctvom pozmeňujúceho návrhu. Reaguje aj na prijaté návrhy v parlamente," doplnil Kamenický. Priznal, že rozpočet zostavený na tento rok predpokladal vyrovnané hospodárenie, od jeho prijatia však nastalo niekoľko skutočností, v dôsledku ktorých má byť v tomto roku deficit 0,68 % hrubého domáceho produktu (HDP).," uviedol minister. V budúcom roku má byť schodok 0,49 % HDP, vyrovnané hospodárenie má byť až od roku 2021 a 2022. "," adresoval opozičným kritikom rozpočtu Kamenický.Po novom dochádza k zníženiu príjmov štátneho rozpočtu z dôvodu vypustenia odvodu zo zisku od štátneho podniku Lesy SR v sume päť miliónov eur. Z dôvodu rastu minimálnych dôchodkov sa zvyšujú výdavky rezortu práce o 80,5 milióna eur. V kapitole ministerstva zdravotníctva sa zvyšujú výdavky o 4,55 milióna eur v súvislosti s krytím výpadku príjmov verejného zdravotného poistenia z dôvodu schvaľovania novely zákona o dani z príjmov, ktorou sa rieši podpora mobility pracovnej sily a má sa zaviesť inštitút podnikových bytov.Ministerstvo upustilo aj od zámeru zvýšiť spotrebnú daň pri tabaku, ktorá mala priniesť dodatočné zdroje do štátneho rozpočtu. Kamenický vyčíslil, že v dôsledku tohto kroku dochádza k výpadku príjmov o 101,8 milióna eur. Naopak, pozitívny vplyv na príjmy štátu bude mať podľa Kamenického zvýšenie bankového odvodu, ktoré má priniesť 114,1 milióna eur. "," doplnil Kamenický. Parlament by mal o návrhu rokovať v úvode schôdze, ktorá sa začína v utorok 26. novembra.," vyčíslil Kamenický.