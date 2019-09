MH SR: Rozvojom trhu inovácií sa zvýši ponuka riešení pre samosprávy

Miriam Letašiová z Ministerstva hospodárstva SR. Foto: Teraz.sk Foto: Teraz.sk

Bratislava 28. septembra (TASR) – Rozvojom trhu inteligentných riešení a inovácií sa zvýši ponuka overených riešení a inovatívnych služieb pre samosprávy zo strany najmä slovenských, ale aj zahraničných firiem. Tie sú založené na využívaní digitálnych technológií a nástrojov na získavanie dát, analýze a tvorbe inovatívnych riešení s pridanou hodnotou. Pre TASR to uviedla generálna riaditeľka sekcie podnikateľského prostredia a inovácií Ministerstva hospodárstva (MH) SR Miriam Letašiová v súvislosti s pripravovaným Akčným plánom inteligentnej samosprávy.Akčný plán chcú predložiť na rokovanie vlády začiatkom budúceho roka. Jeho hlavným cieľom je vytvoriť podmienky pre rozvoj trhu inteligentných a inovatívnych riešení, rovnako je cieľom podpora ich exportu, priblížila generálna riaditeľka s tým, že vytvorili platformu, v ktorej sú zastúpení primátori, prednostovia a prednostky.Návrh akčného plánu je v štádiu pripomienkovania v rámci platformy.uviedla.Agendu smart cities (inteligentných miest) podľa nej treba chápať nielen z pohľadu miest. Opatrenia budú zamerané na vytvorenie podmienok a spoluprácu podnikateľských subjektov, miest, vedecko-výskumných inštitúcií, akademickej obce aj ministerstiev, ktorí sú tiež členmi platformy.Naplnením akčného plánu do roku 2022 sa vytvoria základné predpoklady pre pozitívne zmeny vo výkone samosprávy a poskytovaní služieb občanom.konštatovala generálna riaditeľka Letašiová.V súvislosti s obdobím do roku 2022 pripomenula, že pokrýva celé funkčné obdobie územnej samosprávy a jej predstaviteľov zvolených v rokoch 2017 a 2018. Na základe vyhodnotenia akčného plánu jeho uplatňovania bude možné pripraviť akčný plán na roky 2023 - 2030.uzavrela predstaviteľka MH SR.