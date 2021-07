MHC Mobility je nový silný hráč na automobilovom trhu v Európe

Výzva elektromobility

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

7.7.2021 (Webnoviny.sk) -"Na základe fúzie sme sa stali súčasťou globálneho finančného gigantu a spojili sme sily pod novým názvom, ktorý odráža rozvojovú stratégiu. Mobilita je jedným z hlavných pilierov expanzie spoločnosti Mitsubishi HC Capital Inc. na európskych trhoch. Úlohou spoločnosti MHC Mobility je poskytovať komplexné riešenia v tejto oblasti na lokálnej aj medzinárodnej úrovni. Vďaka sile skupiny a spojeniu našich skúseností reagujeme na výzvy budúcnosti v oblasti udržateľnej dopravy a rozvoja podnikateľských aktivít našich klientov," hovoríktorý riadi pobočky spoločnosti vo Varšave, Prahe, Bratislave a Budapešti.Spoločnosť MHC Mobility nahradila existujúcu spoločnosť Hitachi Capital Mobility a je jednotnou značkou pre všetky svoje dcérske spoločnosti v Európe. V súčasnosti pôsobí na deviatich európskych trhoch: Rakúsko, Belgicko, Nemecko, Holandsko, Poľsko, Česko, Slovensko, Maďarsko a Veľká Británia.Spoločnosť v súčasnosti ponúka zákazníkom širokú škálu služieb v oblasti financovania a prenájmu vozidiel, ako aj optimalizácie a prispôsobenia vozového parku meniacim sa potrebám. MHC Mobility sa vyznačuje vysokou kvalitou poskytovaných služieb, individuálnym prístupom k očakávaniam zákazníkov a neustálou podporou v ich podnikaní. Rozsah ponúk sa priebežne rozširuje o nové služby a flexibilnejšie riešenia v oblasti mobility."Jedinečnosť našej spoločnosti spočíva v tom, že ako jediní na slovenskom trhu dokážeme ponúknuť operatívny leasing nielen osobných a úžitkových vozidiel, ale i ťahačov, návesov a špeciálnych nákladných vozidiel. Veľkú časť našej ponuky vozidiel na operatívny lízing či krátkodobý prenájom tvoria napríklad chladiarenské a mraziarenské vozidlá. Využívajú ich veľké reťazce, ktoré rozvážajú potraviny do domácností v mnohých mestách na Slovensku. Služby na mieru však pre seba nájdu i menšie siete, jedna z nich napríklad používa na rozvoz potravín do svojich predajní úplne nové chladiarenské vozidlo s celkovou nosnosťou až 26 ton," približuje ponuku spoločnostiV priebehu posledného desaťročia zmenili technológie, inovácie a záujem o životné prostredie spôsob, akým cestujeme. Preferencie sa zmenili takmer zo dňa na deň. Udržateľná doprava sa vo svete stáva čoraz väčšou prioritou a nadvláda elektromobility nad tradičným typom pohonu je otázkou blízkej budúcnosti."Cieľom MHC Mobility je podporiť zákazníkov pri tejto zmene nákladovo najefektívnejším spôsobom. Už teraz ponúkame plne integrované riešenia vozového parku, ktoré zaručujú bezpečnosť, mobilitu a spokojnosť. Vďaka medzinárodným skúsenostiam skupiny a dlhodobým vzťahom s partnermi je naša ponuka komplexná a šitá na mieru. Berie do úvahy miestne podmienky, globálne trendy, ako aj individuálne preferencie našich klientov," zdôrazňuje Eric Van Vliet.Nová značka podporuje pozíciu spoločnosti MHC Mobility na trhu. Tá je dnes jednou z piatich najlepších leasingových a CFM spoločností v Európe. Spoločnosť pokračuje vo svojej stratégii geografického rozširovania a rozvoja podnikateľskej činnosti v celej Európe a má záujem o otvorenie pobočiek v ďalších európskych krajinách.Informačný servis