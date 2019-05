MHD v Košiciach ochromil na dve hodiny štrajk vodičov DPMK

Odborári Dopravného podniku mesta Košice vstúpili 9. mája 2019 od 7,00 hod. do 9,00 hod. do ostrého štrajku. Na snímke odstavené električky pred železničnou a autobusovou stanicou v Košiciach 9. mája 2019. Foto: TASR – František Iván Foto: TASR – František Iván

Košice 9. mája (TASR) – Viac ako 180 vodičov Dopravného podniku mesta Košice (DPMK) sa podľa odborárov zapojilo do štvrtkového dvojhodinového ostrého štrajku. Od 7.00 do 9.00 h nepremávalo vyše 97 percent mestskej hromadnej dopravy (MHD). Pre TASR to uviedla predsedníčka Základnej organizácie Integrovaného odborového zväzu (IOZ) pri DPMK Andrea Vindišová.povedala.Ako spresnil predseda základnej odborovej organizácie vodičov mestskej hromadnej dopravy pri DPMK Ivan Horváth, do štrajku sa zapojilo viac vodičov električiek než autobusov.uviedol.Horvát verí, že sa situácia vyrieši. V súvislosti so zabezpečením košickej MHD počas hokejového šampionátu povedal, že postup nespokojných vodičov budú koordinovať zvolené štrajkové výbory. Podľa neho budú kroky odborárov závisieť od postoja akcionára, respektíve zamestnávateľa.DPMK aj mesto Košice ako jeho 100-percentný akcionár sa v stredu (8. 5.) vyjadrili, že štrajk je nezákonný. Podľa nich odborové organizácie vo viacerých ustanoveniach porušili zákon o kolektívnom vyjednávaní. Prvým malo byť nedodržanie ustanovenia, podľa ktorého musia odborári informovať zamestnávateľa o štrajku tri pracovné dni pred jeho uskutočnením. Zároveň argumentovali, že zákon neumožňuje štrajkovať v prípade, ak niektorý z účastníkov kolektívneho vyjednávania, v tomto prípade DPMK, požiadal o určenie sprostredkovateľa na riešenie kolektívneho sporu.uzavrel Horváth.Odborári žiadajú pre zamestnancov DPMK desaťpercentné zvýšenie platov v tomto roku a ďalších osem percent v budúcom roku.Vedenie mesta Košice sa predtým vyjadrilo, že od začiatku rokovaní s odborármi sa snaží o obojstranne prospešnú dohodu. Vyhlásenie dvojhodinového ostrého štrajku považovalo za neférové, podľa neho to na pondelkovom (6. 5. ) spoločnom rokovaní neodznelo. DPMK tvrdí, že kritická ekonomická situácia v dopravnom podniku v tomto okamihu neumožňuje plošné zvýšenie platov o desať percent. Súčasné vedenie DPMK hovorí o jeho kritickom stave a budovaní ozdravného plánu približne pol roka.