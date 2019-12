MHK 32 Liptovský Mikuláš odpredáva tipsportligovú licenciu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Liptovský Mikuláš 17. decembra (TASR) - Hokejový klub MHK 32 Liptovský Mikuláš zverejnil výzvu na odpredaj tipsportligovej licencie. O jej odkúpenie sa už dlhšie zaujímajú tri subjekty. Najlepšiu ponuku vyhodnotí komisia zložená z dozornej rady, predstavenstva klubu a zástupcov mesta a do 23. decembra rozhodne, s kým uzatvorí zmluvu o odstúpení licencie.Mestský hokejový klub MHK 32 je jediný klub v najvyššej slovenskej hokejovej súťaži, ktorého stopercentným vlastníkom je mesto. Po rokovaní mestského zastupiteľstva z 12. decembra, keď poslanci z rokovania vylúčili bod programu o schválení rozpočtu na rok 2020, čím mesto vstupuje do rozpočtového provizória, zasadla dozorná rada klubu. Na stretnutí sa predstavitelia klubu zhodli, že MHK 32 nemôže zodpovedne pokračovať v súťažnom ročníku 2019/2020 po 1. januári, pretože rozpočtové provizórium neumožňuje poskytovať dotácie v zmysle platných predpisov. Rozhodli sa preto vypísať výzvu na odpredaj tipsportligovej licencie, ktorá je vlastníctvom obchodnej spoločnosti MHK 32, a.s." uviedol v tlačovej správe primátor mesta Ján Blcháč, ktorý predstavuje v stopercentnom mestskom klube valné zhromaždenie.Pod akciovú spoločnosť MHK 32 spadá okrem A-tímu, ktorý hrá Tipsport Ligu, aj juniorské a dorastenecké družstvo.dodal.