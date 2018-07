Miami pribudne do kalendára F1 najskôr v roku 2020

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Miami 23. júla (TASR) - Americké Miami pribudne do kalendára Veľkých cien F1 najskôr v roku 2020. V pondelok to uviedlo vedenie prestížnych pretekov.Predstavitelia Miami dúfali, že sa na Floride bude pretekať už v budúcom roku, ale podľa F1 trvajú rokovania príliš dlho a už nie je možné zaradiť novú trať do kalendára 2019.Komerčný riaditeľ F1 Sean Bratches povedal, že rokovania sú náročné, pretože obe strany sa snažia dosiahnuť čo najlepšie podmienky pre to, aby v prestížnom turistickom centre vznikla čo najatraktívnejšia trať. Bratches dodal, že F1 sa naďalej snaží dostať Miami do seriálu majstrovstiev sveta.V Severnej Amerike sa v súčasnosti konajú tri veľké ceny - v texaskom Austine, v kanadskom Montreale a v Mexiko City.