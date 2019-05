Miba Steeltec rozširuje svoj výrobný závod vo Vrábľoch

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Martin Pavelek Foto: TASR/Martin Pavelek

Vráble 8. mája (TASR) – Spoločnosť Miba Steeltec, s. r. o., rozširuje svoj výrobný závod vo Vrábľoch. Výstavba novej haly v areáli existujúcej fabriky by mala byť ukončená do mája budúceho roka. Súčasťou rozvojového projektu je aj rozšírenie parkoviska, na ktorom by malo pribudnúť 220 parkovacích stojísk.povedal primátor Vrábeľ Tibor Tóth. Rozšírenie výrobných kapacít a modernizáciu strojnotechnologického parku si podľa vedenia spoločnosti vyžiadali rastúce požiadavky odberateľov na investora.Miba Steeltec je výrobným podnikom v rámci divízie Miba Friction Group. Rakúska spoločnosť pôsobí na Slovensku od roku 1991, keď otvorila svoj závod v Dolnom Kubíne zameraný na práškovú metalurgiu. V roku 2007 spustila výrobu v novom závode vo Vrábľoch, ktorý sa zameriava na výrobu trecích obložení na prevodovky, nápravy a brzdy stavebných strojov, traktorov a banskej techniky. Využívajú sa v automobilovom i leteckom priemysle, ale aj v zariadeniach veterných elektrární. Okrem nich sa vo Vrábľoch vyrábajú súčiastky pre automobilový priemysel so zameraním na vozidlá s pohonom všetkých kolies. Spoločnosť zamestnáva vo Vrábľoch zhruba 600 ľudí, po rozšírení výroby by k nim malo pribudnúť ďalších 160 ľudí v troch zmenách.Priemyselný park vo Vrábľoch vznikol v roku 2001. V súčasnosti v ňom pôsobí osem firiem v desiatich objektoch, ďalšie sa budujú. V spoločnostiach pôsobiacich priamo v priemyselnom parku pracuje približne 2800 zamestnancov, v celej širšej priemyselnej zóne pracuje 5800 až 6000 ľudí. „“ uviedol Tóth.