Mičev vyzval lídrov strán na úplné zverejnenie majetkových priznaní

Na snímke generálny riaditeľ Múzea SNP, historik a mestský poslanec Stanislav Mičev oznamuje, že sa chce v jesenných voľbách do samosprávnych krajov uchádzať o post predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) na tlačovej konferencii v Banskej Bystrici 4. apríla 2017. Foto: TASR - Branislav Račko Foto: TASR - Branislav Račko

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Banská Bystrica 4. decembra (TASR) – Generálny riaditeľ Múzea SNP v Banskej Bystrici Stanislav Mičev, právnik Ján Gabonay, ktorý sa dlhé roky venuje ochrane práv a záujmov zamestnancov, aktivistka Jana Gidušková či bývalý predseda iniciatívy Inakosť Július Kolenič a predseda, zakladateľ Združenia malých podnikateľov Slovenska Jiří Horák sú ľudia, ktorých mená sa objavia na kandidátnej listine novej strany Solidarita - Hnutie pracujúcej chudoby vo februárových parlamentných voľbách. V stredu ich v Banskej Bystrici predstavil predseda strany Stanislav Mičev.," konštatoval Mičev.Ako v tejto súvislosti zdôraznil, symbolom ich kandidátky sa aj preto stal 91-ročný partizán z čias SNP Vladimír Strmeň.Na otázku TASR, koľko má strana členov a ako si predstavuje kampaň, Mičev reagoval: "."Podľa členov strany samotná volebná kaucia vo výške 17.000 eur je pre mnohých prekážkou, aby sa zapojili do politického boja. Politický zápas by však nemal byť súťažou marketingových aktivít agentúr, ale myšlienok. Ich cieľom je zrušenie financovania volebnej kampane a politickej reklamy zo súkromných zdrojov. Nemajetní ľudia a nimi založené strany a hnutia by mali mať férovú možnosť zapojiť sa do politickej súťaže.," vyhlásil Mičev.Nová strana v stredu predstavila právnu úpravu, ktorou plánuje zastaviť "rozkrádanie štátneho majetku" v prípade, že bude vo voľbách úspešná.," vysvetlil Mičev s tým, že limit na majetkové pomery by zmenili z 35-násobku na 10-násobok minimálnej mzdy. Ak by úradníci a politici nevysvetlili svoje príjmy, prišli by o miesto.," dodal Mičev.