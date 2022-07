Michal Krištof mení českú extraligu za ruskú KHL, dohodol sa na spolupráci s klubom Admiral Vladivostok

6.7.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenský hokejový útočník Michal Krištof tiež mieri do ruskej Kontinentálnej hokejovej ligy (KHL). Dvadsaťosemročný rodák z Nitry ukončil pôsobenie v českej Komete Brno a na spolupráci sa dohodol s tímom Admiral Vladivostok Rusi síce ešte oficiálne nepotvrdili príchod bronzového olympijského medailistu z Pekingu 2022 a ani klub z Brna neinformoval o jeho odchode, no zmenu Krištofovho pôsobiska zverejnila agentúra AA Sports Management, ktorá útočníka zastupuje.Michal Krištof doteraz v KHL ešte nehral. Okrem rodnej Nitry pôsobil väčšinou vo Fínsku a v ostatnom ročníku v Česku. Slovensko reprezentoval na MS v rokoch 2018, 2019, 2021 a 2022, okrem Pekingu si pod piatimi kruhmi zahral aj v Pjongčangu 2018.O odchode Krištofa do Ruska sa hovorilo už od polovice júna a vyslúžil si za to vlnu kritiky vzhľadom na vojnu, ktorú Rusi ešte vo februári rozpútali na území Ukrajiny.Zmluvu v KHL na ďalší ročník okrem Krištofa majú aj Adam Liška Christián Jaroš či Patrik Rybár