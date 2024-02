Michal Penk bude špeciálnym hosťom festivalu Topfest 2024

29.2.2024 (SITA.sk) - Keď v lete minulého roku agentúra stojaca za najväčším rockovým festivalom na Slovensku Topfestom oznámila, že na košickom koncerte kapely Lucie vystúpi ako hosť Michal Penk, kapely, ktorú v 80-rokoch minulého storočia spoluzakladal.Bol to prvý kontakt agentúry Topfest Management s týmto nesmierne talentovaným hudobníkom, ktorý aj dnes je autorsky veľmi plodný. Aj z tohto dôvodu a vďaka úspechu košického koncertu sa veľmi rýchlo dohodli na spolupráci, ktorá by sa neobmedzovala len na občasnom koncertovaní.K spolupráci s Michalom sa vyjadril aj top manažér agentúry Marián Kollár: „Prvá myšlienka o spolupráci s Michalom prebehla na festivale na Domaši spolu s Braňom Mojsejom, ktorý bol jeho veľký fanúšik. A od tejto myšlienky prešlo pol roka po akciu v Steel aréne a mňa samého prekvapili reakcie návštevníkov koncertu, ktoré nadšene prijali jeho návrat po neuveriteľných 28. rokoch. Dnes pomaly pracujeme na koncertnom kalendári. Málokto vie, že po odchode z kapely Lucie založil hardrockovú kapelu Sing Sing s ktorou vydal rockový album v českej a následne v anglickej verzii. Takže je logické, že ho uvedieme v hardrockovej podobe na tohtoročnom festivale Topfest na letisku v Žiline. A už na jeseň chystáme česko-slovenské turné."Samotný interpret sa podľa svojich slov teší na každý koncert a kontakt so svojimi fanúšikmi a vracajú sa mu spomienky na rok 2016, keď po dlhej dobe vystúpil (a opäť) s kapelou Lucie na štyroch koncertoch a zažíval neuveriteľný adrenalín a radosť z návratu na pódium. Topfest Management je nadšený, že môže byť súčasťou jeho hudobného príbehu.