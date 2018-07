Michalovčanky narazia v 1.kole Pohára EHF na holandský OTTO Work Force

Na ilustračnej snímke hádzanárky Iuventy Michalovce. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Program 1. kola Pohára EHF:



OTTO Work Force/VOC (Hol.) - IUVENTA MICHALOVCE (SR)

Metraco Zaglebie Lubin (Poľ.) - HC Azersu (Azerb.)

WHC Metalurg Skopje (Mac.) - Issy Paris Hand (Fr.)

Zvezda Zvenigorod (Rus.) - LK Zug Handball (Švaj.)

Viborg HK (Dán.) - HC Galyčanka Ľvov (Ukr.)

HC BNTU-BelAZ Minsk (Biel.) - HB Kaerjeng (Lux.)

HZRK Grude (BaH) - Tussies Metzingen (Nem.)

Spono Eagles (Švaj.) - KH Shqiponja Gjakove (Kos.)

Mecalia Atletico Guardes (Šp.) - Youth Union Athienou (Cyp.)

Morrenhof Jansen Dalfsen (Hol.) - Fredrikstad Ballklub (Nór.)

Hoors HK H65 (Švéd.) - HC Lokomotiv Záhreb (Chorv.)

DHC Slavia Praha (ČR) - UHC Muller Bau Stockerau (Rak.)

LC Bruhl Handball (Švaj.) - Kastamonu Belediyesi GSK (Tur.)

GVM Europe Vác (Maď.) - Maccabi Arazim Ramat gen (Izr.)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Viedeň 17. júla (TASR) - Hádzanárky Iuventy Michalovce sa v prvom kole Pohára EHF 2018/19 stretnú s družstvom OTTO Work Force/VOC z Holandska. Rozhodol o tom utorňajší žreb v sídle Európskej hádzanárskej federácie vo Viedni.Michalovčanky boli pri žrebe v koši spoločne s ďalšími nenasadenými tímami. Do pohárovej Európy sa vrátia po ročnej prestávke.uviedol generálny riaditeľ hlavného partnera Iuventy Tibor Mačuga ešte v máji, keď došlo k rozhodnutiu vrátiť sa do Pohára EHF.Prvé zápasy 1. kola Pohára EHF sú na programe 8. a 9. septembra, odvety 15. a 16. septembra. Michalovčanky začnú dvojzápas na palubovke súperiek, odveta je na programe v Chemkostav aréne. Slovenský majster zároveň spoznal aj súpera, na ktorého narazí v prípade postupu cez OTTO Work Force / VOC Amsterdam. Bol by ním dánsky tím Nykobing Falster Handboldklub, ktorý je nasadený priamo do 2. kola.