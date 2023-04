Michalovčanov delí jediný triumf od finále extraligy, piaty semifinálový duel v Košiciach trval takmer 99 minút (video)

Skóre duelu otvoril Buc

Tímový duch ich neopúšťa

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Košičania chcú po prehre ešte zabojovať

9.4.2023 (SITA.sk) - Hokejistov klubu HK Dukla Ingema Michalovce delí jediný triumf od premiérovej účasti vo finále play-off slovenskej hokejovej extraligy.Zemplínčania v sobotňajšom piatom dueli semifinále zdolali víťazov základnej časti z HC Košice na ich ľade 2:1 po druhom predĺžení a v sérii hranej na štyri víťazstvá vedú 3:2 na zápasy. Zverenci trénera Petra Kúdelku si vybojovali postupový mečbal, ktorý môžu premeniť v pondelkovom šiestom stretnutí v Michalovciach.Jeden z najdlhších zápasov v histórii najvyššej slovenskej súťaže trval takmer 99 minút. Skóre duelu otvoril v deviatej minúte hosťujúci Dávid Buc , o vyrovnanie sa postaral v 33. minúte fínsky útočník "oceliarov" Ville Leskinen.V tretej tretine ani v prvom predĺžení gól nepadol, až v predposlednej minúte druhej nadstavenej časti skóroval lotyšský útočník "líšok" Patriks Zabusovs. Michalovský brankár Stanislav Škorvánek prispel k triumfu 52 zákrokmi, jeho náprotivok Jaroslav Janus čelil iba 28 strelám."Je to obrovská radosť. Takýto zápas s krásnym koncom je neuveriteľná vec. Stále však nie je koniec a nie nadarmo sa vraví, že posledný zápas je najťažší. Verím však v našu parádnu partiu. Každý z nás necháva na ľade všetko. Trochu si to užijeme, ale zostaneme nohami na zemi a pripravíme sa na šiesty zápas," zhodnotil sobotňajší duel útočník Michaloviec Peter Bjalončík pre oficiálny web Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) . Autor vedúceho gólu Buc verí, že domáce prostredie bude pre Zemplínčanov výhoda."Rozhodla jedna vydarená strela s dorážkou. Šance boli na oboch stranách a momentum sa striedalo. V tomto duchu sa odvíjal celý zápas. Vyhrali sme a teraz potrebujeme rýchlo zregenerovať. Bolo to veľmi vyčerpávajúce, ale ideme domov a tam na nás čaká opäť náročný zápas. Verím, že toto víťazstvo a naše publikum nám dodajú energiu," skonštatoval Dávid Buc, ktorý vyzdvihol súdržnosť tímu: "Zažil som už veľa tímov a získal som aj pár majstrovských titulov. Musím však povedať, že táto partia je neskutočná. Máme veľa zranených hráčov a jeden bojuje za druhého. Držíme spolu ako jeden tím."Košičania doplatili na nevyužité šance, ale aj presilové hry. V semifinálovej sérii zatiaľ nepremenili na gól ani jednu z osemnástich. "Chýbali góly. Nehrali sme zle, dobre sme korčuľovali a nedali sme im veľa šancí. Strelili sme však iba jeden gól. Stále sme pripravení ísť ďalej a chceme sa vrátiť pred našich skvelých divákov. Určite to nie je dobrý pocit. Presilovky sú dôležité a pracujeme na nich každý deň. Verím tomu, že v tej najdôležitejšej chvíli sa k nám konečne niečo odrazí a prelomíme to. Prehrali sme, ale hrá sa na štyri víťazné zápasy. Teraz nás to hnevá, ale musíme sa dať rýchlo dohromady a pripraviť sa na šiesty zápas. Celé leto a celú sezónu sme pracovali, aby sme to teraz zvládli," povedal kapitán košického tímu Michal Chovan Košičania sa v šiestom zápase série pokúsia odvrátiť postupový mečbal súperov a vynútiť si rozhodujúci siedmy duel, ktorý by sa hral na ich ľade. V druhej semifinálovej sérii medzi Spišskou Novou Vsou a Zvolenom je stav vyrovnaný 2:2 na zápasy, v nedeľu sa vo Zvolene odohrá dôležitý piaty súboj (18.00 h).