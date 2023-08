Michalovce pri monitorovaní ovzdušia využijú inovatívne technológie, naporúdzi majú aj SHMÚ

Kumulatívny vplyv menších znečisťovateľov

Budovanie inteligentného mesta

Strategické umiestnenie modulov

7.8.2023 (SITA.sk) -Radnica 35-tisícových Michaloviec si uvedomuje, že nevyhnutným a logickým prvým krokom pri zlepšovaní prevádzkovej, ekonomickej a zdravotnej pohody obyvateľov v tejto sfére je sofistikovaný monitoring kvality ovzdušia."Na začiatok hodláme využiť mobilnú monitorovaciu stanicu SHMÚ a plánujeme aj inštaláciu štyroch vlastných monitorovacích staníc," konkretizoval zástupca primátora Jozef Sokologorský.Priamo v meste sa v súčasnosti nenachádza žiadna stacionárna stanica SHMÚ. Najbližšia je v Strážskom, predvlani jedna pribudla v Trebišove. Mobilné stanice využili na kontinuálne meranie dve samosprávy neďaleko srdca Zemplína – Nižný Hrušov a Hencovce.Akoby v nadväznosti na spomenutú chemičku v Strážskom, ktorá počas svojej prevádzky patrila k najrelevantnejším znečisťovateľom v celom regióne, majú negatívny dopad, hoci dosť na diaľku, oba bloky uhoľnej elektrárne vo Vojanoch i prevádzka Slovenského plynárenského priemyslu vo Veľkých Kapušanoch.Nezanedbateľný je však aj kumulatívny vplyv stredných a malých emitentov: najmä lokálnych kúrenísk, a to rodinných domov spotrebúvajúcich tuhé palivo, kotolní bytových hospodárstiev a tepelno-energetických a iných zariadení podnikateľských subjektov. V neposlednom rade k neblahému stavu prispieva intenzívna tranzitná autodoprava.Zbierať dáta priamo z intravilánu Michaloviec pomôže projekt "Moderné technológie – SMART city" orientovaný aj na monitorovanie ovzdušia. Michalovce naň získali prostriedky od EÚ, čo korešponduje s ich členstvom v neformálnom združení Smart Cities Klub (SCK) už od septembra 2018.Súčasťou agendy SCK totiž je viaczložková iniciatíva "Smart City Academy (SCA) – Zlepšenie kvality ovzdušia" spolufinancovaná z Kohézneho fondu Európskej únie v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia. Odborným garantom je SHMÚ.Členstvo v SCK zabezpečuje samosprávam – vrátane michalovskej – pružnejší, efektívnejší a priamočiarejší prístup k poznatkom a overene funkčným riešeniam, aj zahraničným, pri budovaní inteligentných miest založených na zavádzaní inovatívnych technológií, nástrojov a opatrení.V meste na Laborci pribudne avizované kvarteto strategicky umiestnených monitorovacích staníc na sídliskách, respektíve v lokalitách s potenciálnym ohrozením napríklad v podobe úniku čpavku: I. Vajanského ulica – individuálna bytová výstavba Pod Hrádkom a sídlisko Západ, II. Partizánska ulica – sídlisko SNP a Stráňany, III. ulice Hollého / Moskovská – sídlisko Východ, IV. ulice Štefánikova / Saleziánov – sídlisko Juh.Moduly budú v stanovených intervaloch popri fyzikálnych veličinách typu teploty, vlhkosti, tlaku, svetelnosti a hluku vyhodnocovať úroveň prítomnosti prachových častíc PM10 a PM2,5, oxidu uhoľnatého, oxidu dusičného či ozónu a vo voliteľných intervaloch zasielať údaje do centrálneho systému. Z informácií vyplynie ucelený obraz o situácii a s využitím analýzy historických priebehov sledovaných parametrov bude možné robiť aj krátkodobú predikciu."Odporúčal by som užšiu spoluprácu a konzultáciu so SHMÚ, aby použité metodiky a získané dáta boli v porovnateľnej kvalite. Budú sa tak dať využiť na komparáciu v kontexte celého Slovenska. Do zadávanej dokumentácie by bolo vhodné zahrnúť podmienky na referenčné rámce daných senzorov," vyzval expert SCK Jaroslav Kacer.Informačný servis