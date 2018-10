Michalovská sladovňa zvýši produkciu, vláda zvažuje investičnú pomoc

Na archívnej snímke minister financií SR Peter Kažimír. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Michalovce 4. októbra (TASR) – Michalovská sladovňa plánuje do jedného roka zvýšiť svoju produkciu o 50 percent. Spoločnosť vo štvrtok počas výjazdového rokovania vlády na východe Slovenska navštívili aj minister hospodárstva Peter Žiga a minister financií Peter Kažimír (obaja Smer-SD). Ako povedali, budú rokovať o investičnom stimule nielen pre Sladovňu, a.s. Michalovce, ale aj o tom, ako možno pomôcť podobným investíciám na celom Slovensku.Ako uviedol predseda dozornej rady firmy Milan Lapišák, novou výrobnou linkou bude firma vyrábať o 20.000 ton sladu viac ako doteraz.povedal s tým, že v poľnohospodárskej výrobe tak prijmú desiatky pracovných síl.Zásoby jačmeňa, ktoré sú na východnom Slovensku, podľa jeho slov spoločnosti nestačia.uviedol s tým, že do roku 1989 sa tu vypestovalo milión ton hustosiatych obilnín.povedal minister Žiga.Ako uviedol minister financií, firma sa podieľa na ekonomickom raste Slovenska, na exporte a je v potravinárskom priemysle konkurencieschopná.povedal Kažimír.pripomenul s tým, že ide o investície do nových technológií, nie priamo o tvorbu pracovných miest.Sladovňa, a.s. Michalovce plánuje do novej výrobnej linky investovať okolo osem miliónov eur z vlastných zdrojov a formou úveru. Z toho do technológií približne 5,5 milióna eur.