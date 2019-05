Michalovský výkon bez života predĺžil negatívnu sériu

Ilustračné foto. Foto: TASR/Roman Hanc Foto: TASR/Roman Hanc

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Michalovce 12. mája (TASR) - Aj po 12. vzájomnom zápase platí, že futbalisti MFK Zemplín Michalovce od postupu do najvyššej súťaže nezdolali MFK Ružomberok. V 8. kole fortunaligovej skupiny o titul podali doma vlažný výkon, na ktorom sa podpísali aj viaceré hráčske absencie.Podľa stredopoliara Jozefa-Šimona Turíka bol kľúčový gól v úvode druhého polčasu, ktorý ubral na michalovských snahách o vyrovnanie.zdôraznil Turík.Tón zápasu udala premenená penalta Ružomberčana Qoseho, ktorý po polhodine hry poslal hostí do vedenia. Dianie na trávniku následne ožilo, diváci videli viacero zaujímavých situácií pred obomi bránkami, no góly padali opäť iba do bránky domácich.konštatoval Turík.Michalovčanom sa štvrtýkrát v sezóne stalo, že doma neskórovali, prehra 0:3 je pre nich najvyššia domáca v sezóne. Podľa trénera Antona Šoltisa za zápas zlomil po prečíslení hostí v 52. minúte, ktoré gólom na 0:2 zakončil Gerec.konštatoval Šoltis. Tomu spravili vrásky na čele aj absencie viacerých hráčov, ktorí odstúpili počas duelu. Zdravotné problémy majú Danko, Žofčák, Carrillo a aj Petro, ktorý mal po tvrdom zásahu loptou podozrenie na otras mozgu.Dve kolá pred koncom sezóny 2018/2019 je pravdepodobné, že Michalovčania obsadia 5. miesto. Štvrtú Žilinu, ktorá má 9-bodový náskok, už nedobehnú, predbehnúť by ich mohla iba šiesta Sereď, ktorá má 6-bodové manko. V zápase s Ružomberkom sa zdalo, akoby možno aj vplyvom postavenia v tabuľke domáci stratili potrebnú iskru.dodal Turik.