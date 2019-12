Michel: EÚ je pripravená začať obchodné rokovania s Britániou

Na snímke predseda Európskej rady Charles Michel na tlačovej konferencii v BBruseli vyhlásil, že Európska únia je pripravená začať obchodné rokovania s Britániou a urobí všetko pre to, aby ochránila priority EÚ po tom, ako vo štvrtkových predčasných parlamentných voľbách v Británii zvíťazila Konzervatívna strana britského premiéra Borisa Johnsona. Brusel, 13. decembra 2019. FOTO TASR/AP Foto: TASR Foto: TASR

Brusel/Paríž 13. decembra (TASR) - Predseda Európskej rady Charles Michel v piatok vyhlásil, že Európska únia je pripravená začať obchodné rokovania s Britániou a urobí všetko pre to, aby ochránila priority EÚ po tom, ako vo štvrtkových predčasných parlamentných voľbách v Británii zvíťazila Konzervatívna strana britského premiéra Borisa Johnsona. Informovala o tom agentúra AFP." povedal Michel po príchode na summit EÚ do Bruselu, kde lídri členských krajín zhodnotia výsledky britských volieb a budú sa venovať aj otázke odchodu Británie z EÚ, ktorý je naplánovaný na 31. január.Keďže víťazstvo Johnsona v januári pravdepodobne povedie k brexitu, bude musieť EÚ s Britániou nanovo vybudovať obchodné vzťahy. Povedal to v piatok francúzsky eurokomisár Thierry Breton, ktorý je v novej exekutíve EÚ zodpovedný za vnútorný trh.," uviedol Breton pre francúzsku rozhlasovú stanicu RTL. Zároveň však podotkol, že EÚ je pre Spojené kráľovstvo zďaleka najväčším obchodným partnerom. Dodal, že EÚ chce "vyvážené" obchodné vzťahy s Britániou.Breton povedal, že očakáva, že Európska rada v Bruseli udelí v piatok hlavnému vyjednávačovi EÚ pre brexit Michelovi Barnierovi nový mandát pre rokovania s Londýnom. Obe strany podľa jeho slov ešte musia dosiahnuť novú obchodnú a bezpečnostnú dohodu. Je pritom potrebné zaistiť, aby sa spoločenské a environmentálne normy EÚ uplatňovali aj pre obchod s Britániou.Johnsonova Konzervatívna strana získala po sčítaní hlasov v 649 z 650 volebných obvodov 364 kresiel v britskom parlamente.