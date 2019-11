Mick Jagger chystá reedície všetkých sóloviek, vydá ich na najkvalitnejších vinyloch

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

9.11.2019 (Webnoviny.sk) - Britský spevák Mick Jagger vydá reedície všetkých štyroch sólových albumov na 180-gramovom vinyle. Stane sa tak 6. decembra. Na projekte pracoval Miles Showell v legendárnych Abbey Road Studios v Londýne. K dispozícii mal analógové nahrávky. Sedemdesiatšesťročný líder kapely The Rolling Stones v oficiálnej správe uviedol, že albumy vyjdú na „najkvalitnejších vinyloch, aké sú v súčasnosti k dispozícii“ . V baleniach sa budú nachádzať aj prílohy s textami všetkých piesní.Michael Philip Jagger je jedným z najpopulárnejších a najvplyvnejších spevákov všetkých čias. So skupinou The Rolling Stones podľa odhadov predal viac ako 250 miliónov kópií nahrávok. Desať ich štúdioviek je v rebríčku 500 najlepších albumov všetkých čias podľa magazínu Rolling Stone a v roku 2004 kapelu tento magazín zaradil na štvrtú priečku rebríčka 100 najlepších interpretov všetkých čias. V roku 1989 ich uviedli do Rock'n'rollovej siene slávy.Jagger má na konte štyri sólové albumy She's The Boss (1985), Primitive Cool (1987), Wandering Spirit (1993) a Goddess In The Doorway (2001) a tiež eponymnú nahrávku superskupiny SuperHeavy z roku 2011. Ako herec sa predstavil napríklad v snímkach Ned Kelly (1970), Performance (1970) či Muž z Elyzejských polí (2001).Informácie pochádzajú z webstránky www.loudersound.com a archívu agentúry SITA.