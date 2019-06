Mick Schumacher zasadne do monopostu, v ktorom jeho otec Michael vyhral majstrovský titul

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

30.6.2019 (Webnoviny.sk) - Dvadsaťročnýročný Mick Schumacher zažije koncom júla špeciálne chvíle. V rámci Veľkej ceny Nemecka seriálu formuly 1 bude jazdiť na monoposte Ferrari F2004, v ktorom jeho slávnejší otec Michael získal majstrovský titul pred 15 rokmi. Informáciu priniesol web formula1.com.„Je to neskutočné, že budem mať možnosť posadiť sa do tohto auta práve na Hockenheime. Naposledy som práve na tomto okruhu oslavoval moje celkové víťazstvo v šampionáte Formuly 3 a teraz bude môcť šoférovať jedno z najsilnejších áut v histórii F1. Všetci fanúšikovia motoršportu sa môžu tešiť na tento moment. Bude to špeciálne a mimoriadne hlučné," povedal Mick, ktorý momentálne jazdí v seriáli F2 a patrí do akadémie talianskeho Ferrari.Rodina Schumacherovcov má na nemecký okruh príjemné spomienky, veď Michael na domácej trati zvíťazil štyrikrát - raz vo farbách Benettonu a trikrát pod logom Ferrari. Dobre si na to pamätá aj Ross Brawn, ktorý sprevádzal sedemnásobného šampióna počas jeho kariéry.„Bude to veľmi dojemné vidieť Micka v tomto aute. F2004 je fantastický monopost, ktorý dosiahol 15 víťazstiev vrátane majstrovského titulu. V roku 2004 kulminovalo zlaté obdobie, ktoré bolo výsledkom spolupráce práce úžasných ľudí v tíme a Michaela ako skvelého pretekára," dodal Ross Brawn.