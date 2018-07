MiddleCap Group získala majoritu v startupovom fonde Air Ventures

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Praha 27. júla (OTS) - Startupový fond Air Ventures chystá v najbližších rokoch investičnú expanziu. Pomôže mu v tom nový partner slovenská poradensko-investičná skupina MiddleCap Group. Skupina tak rozširuje nielen investičný záber Air Ventures, ale dodáva tiež know-how pre procesovanie väčších investícií. Zmluvu o vstupe slovenských investorov do Air Ventures spečatili podpisom zástupcovia oboch spoločností. V najbližších troch rokoch startupoví investori podporia talentované tímy a projekty až do výšky 10 miliónov euro. Startupy so záujmom o investíciu a spolupráci sa môžu prihlasovať vyplnením formulára na webe www.airvcs.com Prvá spoločná investícia mieri do Česka. Air Ventures vstupujú do startupu InsightArt, ktorý sa venuje rozoznávaniu pravosti umenia pomocou patentu na báze kozmických technológií. "" vypočítava CEO Air Venturesdôvody, prečo do Startup jeho spoločnosť investovala. InsightArt už chystá pilotnú prevádzku v centre európskeho obchodu s umením v Londýne. Ďalej spolupracuje s pražskou Galériou výtvarného umenia a vybranými odborníkmi. ", "dodáva. InsightArt tak získava popri investícii od pražského inkubátora a európskej kozmickej agentúry ESA BIC, tiež prvú "seed" investíciu s cieľom posunúť technológiu v priebehu roka na európsky trh.Pre investičný holding MiddleCap Group je spojenie s Air Ventures cestou ako vybudovať svoju startupovú divíziu a doplniť svoje portfólio služieb o venture capital. Startupy sa tak pridávajú k existujúcim oblastiam pôsobenia MiddleCap Group - firma pôsobí ako dlhodobý investor v oblastí nehnuteľností a aktívne vyhľadáva príležitosti sa skrytým investičným potenciálom v oblasti súkromného kapitálu, rizikového kapitálu a kapitálových trhov." hovorí o najnovšej akvizícii CEO MiddleCap Group,Potenciálnym startupom chcú Air Ventures ponúknuť jednak prostriedky, ale aj odbornú pomoc s trhovou stratégiou. Spoluzakladatelia fondu sú totiž odborníci na komunikáciu značiek - Václav Pavlečka pôsobil ako strategický plánovač globálnej agentúry Leo Burnett, okrem toho pracoval pre klientov v americkom New Yorku aj čínskom Shen Zhen. Michal Nýdrle je zakladateľom a majiteľom najväčšej súkromne vlastnenej komunikačnej skupiny v Strednej Európe - Kindred Group.Novým partnerom Air Ventures je od januára tiež Ivan Kristel, ktorý obohatí team o skúsenosti s tvorbou a riadením digitálnych produktov.Stratégia Air Ventures umožňuje investovať ako do novo vznikajúcich projektov, tak do zavedených väčších a dynamicky rastúcich firiem. "," zdôrazňuje partner Air Ventures. "" dodáva s tým, že nováčikmi sa môžu hlásiť do formulára na webovej stránke www.airvcs.com