Miele upevňuje svoj rast a vstupuje do roku 2025 s dôverou

Ročný obrat v roku 2024 mierne vzrástol na 5,04 miliardy eur (+1,7 %)



Počet zamestnancov se zvýšil na približne 23 500 (+3,4 %)



Spoločnosť plánuje investovať 500 miliónov eur v Nemecku do roku 2028



Nové produkty, služby a riešenia s využitím umelej inteligencie zaisťujú budúci



rozvoj





Zahájenie výroby v novom závode v USA



Spoločný podnik so SteelcoBelimed v oblasti zdravotníckej techniky



Predstavenie niekoľkých nových produktov na veľtrhu IFA v Berlíne



10 ocenení od Stiftung Warentest, potvrdzujúcich prémiovú kvalitu výrobkov Miele



Transformačný program MPP: Miele reaguje na nové výzvy

2025: Štart výroby práčok s unikátnym bubnom bez rebier

Chytré technológie a umelá inteligencia naprieč celou spoločnosťou

Udržateľnosť: zníženie vplyvu na životné prostredie

Výhľad na rok 2025

28.3.2025 (SITA.sk) -"Uplynulý rok bol pre nás výnimočný, plný úspechov aj výziev. Oslávili sme 125. Výročie založenia spoločnosti po celom svete a zároveň spustili jeden z najväčších transformačných programov v histórii Miele," uviedol Dr. Reinhard Zinkann, výkonný riaditeľ a spolumajiteľ spoločnosti Miele. "Napriek zložitej situácii na trhu, nízkym výdavkom spotrebiteľov, vysokému tlaku na ceny a geo-ekonomickým výzvam sme si udržali stabilnú pozíciu. Za tento úspech vďačíme nášmu skvelému tímu," dodal Dr. Markus Miele, výkonný riaditeľ a spolumajiteľ.Okrem oslavy výročia na piatich kontinentoch, medzi hlavné úspechy roku 2024 patria:"Rýchlo a rozhodne sme reagovali na zmenené ekonomické podmienky," zdôraznila Rebecca Steinhage, výkonná riaditeľka pre ľudské zdroje a korporátne záležitosti. "Naším cieľom bolo zvýšiť konkurencieschopnosť Miele a zaistiť dlhodobý úspech spoločnosti. Urobili sme odvážne rozhodnutia, aby sme to dosiahli."Spoločnosť Miele v roku 2024 splnila rad cieľov: 50 % z plánovaných opatrení na zvýšenie obratu a efektivity v hodnote 500 miliónov eur bolo už realizovaných. "To, že sme sa v Nemecku dokázali vyhnúť nútenému prepúšťaniu, je významný úspech," zdôraznila Steinhage.V roku 2025 sa Miele zameria predovšetkým na kvalitu a inovácie. "InfinityCare" bubon → Unikátny bezrebrový bubon použitý pri Nova Edition, vlajkovej lodi starostlivosti o bielizeň, poskytuje maximálnu ochranu textílií, vrátane jemných materiálov, ako je kašmír a hodváb. Séria vysávačov "Guard" s novým dizajnom, šikovnými funkciami, a zároveň najtichšie vysávače Miele v histórii. Na veľtrhu IFA 2025 Miele predstaví prelomové inovácie v oblasti kuchynských spotrebičov. Ďalšie inovácie zahŕňajú nové technológie pre laboratóriá a zdravotníctvo, ako sú zariadenia na čistenie a dezinfekciu nástrojov. Tieto technológie zefektívňujú a sprístupňujú opakované spracovanie nástrojov v lekárskych ordináciách a stomatologických praxách. Miele navyše ponúka "appWash", komplexné riešenie pre spoločné práčovne v bytových domoch a študentských rezidenciách – používatelia si môžu práčky rezervovať a platiť online prostredníctvom aplikácie. Vďaka "SneakerWash" umožňuje Miele pranie topánok priamo vo vašej práčke.Miele pokračuje v rozširovaní AI (umelá inteligencia) služieb: "Smart Food ID" → Automaticky rozpoznáva pokrm v rúre a nastaví optimálnu prípravu. "AI Diagnostics" → Odosiela užívateľom odporúčania pre údržbu spotrebičov. "AI Shopping Assistance" → Šikovný chatbot pre zákaznícky servis, aktuálne testovaný v Taliansku."Naše produkty už dnes myslia múdro a prinášajú skutočnú hodnotu do domácností," vysvetľuje Markus Miele. "Zároveň investujeme do umelej inteligencie v celej spoločnosti – od administratívy cez výrobu až po zákaznícke služby," dodáva Miele.Umelá inteligencia zrýchľuje inovačné procesy vo všetkých oblastiach spoločnosti. Napríklad vo výrobe je AI využívaná na kontrolu kvality predných panelov práčok: 32 kamier generuje vysoko kvalitnú dátovú sadu, ktorá detailne analyzuje povrch. AI dokáže odhaliť aj tie najmenšie nedokonalosti a posúdiť ich s väčšou presnosťou ako ľudské oko. To prináša jasné výhody v oblasti produktivity a efektivity.Zodpovedné podnikanie je súčasťou firemnej kultúry Miele už od roku 1899. Spoločnosť sa zameriava na kvalitu, efektivitu a dlhú životnosť, aby podporila udržateľné podnikanie. Miele testuje svoje spotrebiče na životnosť až 20 rokov, čo je v odvetví úplne jedinečné. "Špičková kvalita je základom dlhej životnosti. A dlhá životnosť je najlepšou formou udržateľnosti," zdôrazňuje Rebecca Steinhage. Práčky Miele patria medzi najúspornejšie na trhu – a tento rok budú niektoré modely dosahovať dokonca vylepšenú energetickú triedu (EEC) až A-40 %. V oblasti logistiky náhradných dielov Miele používa obaly vyrobené zo 70% z recyklovaných plastov, čo pomáha šetriť prírodné zdroje. V roku 2024 nepredal žiadny iný výrobca v Európe toľko umývačiek riadu s energetickou triedou A alebo B ako Miele.Aj napriek výzvam na trhu, vrátane poklesu stavebníctva, zníženého spotrebiteľského dopytu, silnej konkurencie a globálnych politických napätí, si spoločnosť Miele zachováva pozitívny výhľad. Dôvera Miele vychádza z obchodného vývoja na začiatku roka a priaznivej spätnej väzby od predajcov na inovácie jeho produktov. "Sme pevne odhodlaní pokračovať vo svojej stratégii a dosiahnuť naše ciele udržateľným spôsobom. Naše vyhliadky na hospodársky rok 2025 sú pozitívne," zdôrazňuje Zinkann.Rovnaký pozitívny trend môže byť aj v rámci Slovenska a Českej republiky. "V roku 2024 sa nám oproti roku 2023 darilo rásť na oboch trhoch a v podstate sme sa obratovo vrátili k rekordnému roku 2022," hovorí Josef Jelínek, generálny riaditeľ Miele pre Českú a Slovenskú republiku a zároveň dodáva: "Darilo sa nám získať trhový podiel vo všetkých subkategóriách a verím, že rokom 2024 sme dokázali všetkým našim obchodným partnerom, že sme na správnej ceste a prinášame im ako prémiová značka do ich podnikania tú správnu pridanú hodnotu a zároveň zlepšujeme život všetkým našim spotrebiteľom. Budeme v tom pokračovať aj v roku 2025, verím, že máme dobre našliapnuté a budeme aj naďalej pre našich obchodných partnerov aj zákazníkov Láskou na celý život."Informačný servis