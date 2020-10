Miele uvádza na trh tyčový aku vysávač TRIFLEX

Extrémna sacia sila zaručuje príkladnú hygienu

Parametre vysávača Miele TRIFLEX HX1







Systém

Bezvreckový akumulátorový tyčový vysávač 3 v 1





Čistiaci výkon

Technológia Vortex s tromi filtračnými stupňami; extra široká elektrokefa Multi Floor XXL s automatickou detekciou podlahy





Batéria

Vymeniteľná lithium-iontová batéria (25,2 V) od prémiového výrobcu Varta,

7 vysoko výkonných článkov





Výdrž batérie

Až 60 alebo 120 minút na stupeň výkonu 1 bez elektrokefy*





Pokrytie plochy

Až 125 m2 alebo až 250 m2*





Doba nabíjania

4 hodiny





Objem nádoby na prach

0,5 litra





Výfukový filter

Hygiene Lifetime (bezúdržbový) / HEPA Lifetime (bezúdržbový)*





Výkon motora

170 + 50 W





Regulácia výkonu

Trojstupňový posuvný volič





Hmotnosť

3,7 kg (vrátane sacej trubice a elektrokefy Multi Floor XXL)





Komfort pri obsluhe

Elektrokefa / elektrokefa s BrilliantLight*; funkcia samostatného státia

A parkovania; príslušenstvo (sací štetec, hubica na čalúnené povrchy, štrbinová hubica)







26.10.2020 (Webnoviny.sk) - TRIFLEX HX1 prináša tri inovácie v jednom: skvelý dizajn, extrémnu saciu silu a rýchlosť. Zároveň spája tri bezdrôtové vysávače do jedného prístroja s výdržou batérie až 120 minút.Prakticky každá tretia domácnosť v Európe dáva prednosť akumulátorovému vysávaču a tento trend stále rastie. Zákazníci oceňujú najmä flexibilitu spojenú so zodpovedajúcim výkonom. Popredný výrobca domácich spotrebičov, značka Miele, uvádza na trh model vysávača Miele TRIFLEX HX1, ktorý reaguje na meniace sa potreby zákazníkov a prináša vynikajúce vlastnosti, dizajn aj zodpovedajúcu hygienu do každej domácnosti.Vysávač Miele TRIFLEX HX1 stavia na koncepte 3 v 1 a prináša tak kombináciu pôsobivého úžitkového dizajnu prístroja, maximálnej všestrannej flexibility a extrémnej sacej sily. Základným prvkom celého vysávača je PowerUnit, ktorá sa skladá z motorovej jednotky, zásobníka na prach a batérie s výdržou až 60 minút, pričom modely s dvoma akumulátormi v balení zvládnu až 120 minút vysávania na jedno nabitie. Flexibilita celého systému spočíva v rýchlom uspôsobení potrebám vysávania. PowerUnit môžete umiestniť pod rukoväť pre ľahké vysávanie v neprístupných miestach pod nábytkom, alebo môžete odobrať elektrickú kefu a saciu silu použiť na vysatie látkových povrchov či prikrývok. Jednotka PowerUnit spoľahlivo funguje aj samostatne, vďaka čomu s ňou pohodlne povysávať napríklad aj svoje vozidlo. Presunutím ťažiska dole dokáže TRIFLEX samostatne stáť."Vďaka tejto flexibilite pri manipulácii v kombinácii s výkonným saním a výdržou batérie až 120 minút je TRIFLEX na trhu úplne jedinečný," hovorí Petr Chlada, obchodný riaditeľ spoločnosti Miele pre Českú republiku a Slovensko. Vysávač vyrába nemecký závod v Bielefelde. Celý systém beží na lítium-iónovej batérii nemeckého prémiového výrobcu kvalitných batérií Varta, pričom si zákazníci môžu vybrať hneď zo siedmich modelových variantov. Prémiový model vysávača Miele TRIFLEX HX1 Pro vydrží v aktívnom režime vysávania až 120 minút. Ani v základnom modeli však nie sú užívatelia ochudobnení o príkladnú výdrž, pretože vysávač vydrží bez problémov až 60 minút.Vysávač Miele TRIFLEX HX1 možno bezpečne pripevniť pomocou priloženého držiaka na stenu, čo ocenia najmä mladé rodiny v menších bytoch. Veľkou výhodou je samostatné nabíjanie batérie, ktorú môžete jednoducho odňať a preniesť k vzdialenej zásuvke. Vďaka zmenám ťažiska dokáže vysávač stáť vo zvislej polohe aj samostatne, a to prakticky kdekoľvek v domácnosti.Technológia Vortex vysávača Miele TRIFLEX HX1 má v kombinácii s výkonnou elektrickou kefou sací výkon porovnateľný s najsilnejším podlahovým vysávačom Miele. Filter HEPA sa okrem toho postará, aby boli zachytené aj tie najjemnejšie čiastočky. Vďaka tejto sacej sile si môžete užiť dokonale čistú domácnosť. Vysávač sa automaticky prispôsobí najrôznejším typom podláh, podľa potreby si sám upraví aj výkon.Zákazníci si môžu vyberať z piatich dostupných modelov - HX1 Pro, HX1 Cat & Dog, HX1 Runner, HX1 Performance a základný model HX1 v troch farebných prevedeniach. Modely HX1 Pro a HX1 Cat & Dog sú navyše vybavené kefou s LED osvetlením BrilliantLight, vďaka ktorému spoľahlivo odhalíte všetky skryté čiastočky prachu po svojich domácich miláčikoch.Príjemnou kapitolou v rámci prístroja sú jeho dostupné farebné prevedenia. Vysávač skvele odráža všetky dizajnové atribúty typické pre domáce spotrebiče značky Miele. Na výber sú tieto farby: Infinity sivá, Pearlfinish sa zlatoružovou, elegantná Obsidian čierna takisto sa zlatoružovou, romantická rubínovo červená so striebornou, tradičná lotosovo biela so zlatoružovou alebo moderná grafitovo sivá sa zlatoružovou.Vysávač Miele TRIFLEX môžete kúpiť od 549,00 eur v Miele Experience Centre v Bratislave, ale aj online z pohodlia domova na shop.miele.sk alebo u autorizovaných partnerov.* Závisí od konkrétneho modeluInformačný servis