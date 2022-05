Miera nezamestnanosti na Slovensku išla nadol vo všetkých krajoch, podľa Krajniaka sa vracia na predpandemickú úroveň

aktualizované 19. mája, 14:04



Najväčšia nezamestnanosť je v dvoch krajoch

Prácu dostali tisícky Ukrajincov

19.5.2022 (Webnoviny.sk) -Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku v apríli klesla o 0,13 percentuálneho bodu na 6,54 percenta. Na štvrtkovej tlačovej besede o tom informoval minister práce a sociálnych vecí Milan Krajniak (Sme rodina).Medziročne sa podľa neho miera nezamestnanosti v minulom mesiaci znížila o 1,46 percentuálneho bodu. Miera nezamestnanosti išla nadol vo všetkých krajoch na Slovensku. Nezamestnanosť na Slovensku sa tak podľa Krajniaka vracia na úroveň spred pandémie.„Už sme sa dostali pod úroveň nezamestnanosti, ktorá bola na Slovensku v apríli 2020, už sa vraciame skoro takmer na úroveň pred pandémiou,“ povedal šéf rezortu práce a sociálnych vecí. Medziročný pokles nezamestnanosti bol podla neho v apríli vyšší ako v marci tohto roka.Upozornil na to, že do leta minulého roka počet dlhodobo nezamestnaných rástol, odvtedy však aj v tejto kategórii nezamestnaných počet ľudí bez práce klesá. Najvyššia miera nezamestnanosti je podľa ministra v Prešovskom a Košickom kraji, v týchto krajoch je pritom cez 4-tisíc voľných pracovných miest.Generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR Karol Zimmer poukázal na to, že v apríli si na Slovensku našlo zamestnanie 12,4-tisíca odídencov z Ukrajiny. Ku koncu minulého týždňa podľa neho na Slovensku pracovalo 7,2-tisíca odídencov z Ukrajiny.„Celkovo sa zamestnalo viac ako 8-tisíc Ukrajincov, ale z nich už tisíc pracovný pomer ukončilo, zrejme sa vrátili späť na Ukrajinu," povedal. Väčšina odídencov si našla prácu na západe Slovenska, najmenej odídencov pracuje v Prešovskom a Košickom kraji. Odídenci z Ukrajiny sa podľa Zimmera zamestnávajú na pozíciách, ktoré sa nedarilo obsadiť.