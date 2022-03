Miera nezamestnanosti na Slovensku klesla a minister práce očakáva, že nastolený trend bude pokračovať

aktualizované 18. marca 2022, 11:32



Výrazne sa znížil aj počet uchádzačov o prácu

Pre Ukrajincov máme dosť voľných pozícií

18.3.2022 (Webnoviny.sk) -Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku vo februári klesla o 0,10 percentuálneho bodu na 6,86 percenta. Celková miera nezamestnanosti sa oproti januáru tohto roka znížila o 0,10 percentuálneho bodu na 7,48 percenta.Počet disponibilných uchádzačov o zamestnanie, teda pripravených ihneď nastúpiť do práce, v druhom mesiaci toto roka medzimesačne klesol o 2,6 tisíca na takmer 185,4 tisíca. Vyplýva to z údajov, ktoré zverejnilo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR. V evidencii uchádzačov o zamestnanie podľa ústredia práce klesol počet mladých ľudí do 29 rokov i dlhodobo nezamestnaných. Za posledný rok sa pritom výrazne znížil počet uchádzačov o zamestnanie. V evidencií úradov práce je ich v porovnaní s februárom minulého roka približne o 15 percent menej.„Teší ma, že okamžite po uvoľnení pandemických opatrení nezamestnanosť na Slovensku opäť klesla. Som presvedčený, že k tomu prispeli aj dobre nastavené opatrenia z rezortu práce, “ povedal minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak , ktorý očakáva, že nastolený trend bude pokračovať.Podľa Inštitútu sociálnej politiky sa slovenský pracovný trh dobre vysporiadal s negatívnym vplyvom pandémie. Popri mierne klesajúcej nezamestnanosti výrazne narastá počet voľných pracovných miest.„Naďalej vidíme vysoké množstvo voľných pracovných miest, ktoré je náročné obsadiť domácimi pracovníkmi. Ich počet prekročil vo februári hranicu 79-tisíc. Medzimesačne ich počet vzrástol o viac ako 3-tisíc,“ zdôraznil analytik inštitútu Matúš Baliak.Podľa neho by významnú časť voľných pracovných pozícií mohli obsadiť občania Ukrajiny. To sa však ukáže až v nasledujúcich mesiacoch, keďže februárové štatistiky nezamestnanosti ešte neukazujú vplyv vojny na Ukrajine na slovenský pracovný trh.