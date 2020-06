Miera nezamestnanosti na Slovensku stúpla nad sedem percent, analytici očakávajú ďalší rast

Medziročný nárast o takmer 2 percentá

Očakáva sa miernejší rast

Čísla zvýšia absolventi vysokých škôl

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

20.6.2020 (Webnoviny.sk) - Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku v máji tohto roka stúpla o 0,63 percentuálneho bodu na 7,2 %. Medziročne bola miera nezamestnanosti v minulom mesiaci vyššia o 2,32 percentuálneho bodu. V tlačovej správe o tom informovalo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Úrady práce evidovali na konci piateho mesiaca tohto roka 198 256 disponibilných uchádzačov o zamestnanie. V porovnaní s aprílom ide o nárast o 17 500 ľudí. Medziročne počet uchádzačov, ktorí mohli okamžite nastúpiť do práce, v máji stúpol o 64 132 osôb.Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu uchádzačov o prácu, a to vrátane ľudí na "péenke" alebo na absolventskej praxi, dosiahla minulý mesiac 7,96 %. V porovnaní s aprílom tohto roka išla nahor o 0,53 percentuálneho bodu, medziročne stúpla o 1,96 percentuálneho bodu.Celkový počet evidovaných uchádzačov o prácu predstavoval na konci mája tohto roka 219 159 osôb. Medzimesačne išlo o nárast o 14 679 osôb, v porovnaní s májom minulého roka je to viac o 54 202 ľudí."Mesačná miera nezamestnanosti meraná úradmi práce v máji vzrástla o 0,6 percentuálneho bodu na 7,2 % v súlade s očakávaniami," uviedla pre agentúru SITA analytička Slovenskej sporiteľne Katarína Muchová . Mesačný prírastok bol minulý mesiac podľa nej miernejší ako prudký nárast zaznamenaný v apríli. "Od marca pribudlo približne 55-tisíc disponibilných uchádzačov o zamestnanie, čo odráža dopad pandémie," tvrdí.O prácu prišli podľa Muchovej ľudia nielen v službách a obchode, ale aj v priemysle a nezamestnaných pribudlo naprieč regiónmi. "V nadchádzajúcich letných mesiacoch sa dá očakávať nárast miery nezamestnanosti, aj keď miernejším tempom ako v apríli. Negatívny vplyv na trh práce môžu zmierniť štátne opatrenia na ochranu pracovných miest, ale veľa závisí od miery a rýchlosti ich využitia," dodala analytička Slovenskej sporiteľne.Analytik UniCredit Bank Ľubomír Koršňák po májovom menšom náraste nezamestnanosti ďalšie zmiernenie rastu nezamestnanosti aj v júni nateraz neočakáva. "Do evidencie úradov totiž začnú prúdiť nezamestnaní, ktorí boli prepustení už v marci, teda v počiatkoch pandémie, avšak zatiaľ im plynula dvojmesačná výpovedná lehota," upozornil. Prílev takýchto nezamestnaných by však podľa neho mohla zmierniť štátna pomoc, ktorá postupne prekonala "detské choroby" a začala aspoň čiastočne plniť svoj účel."Časť výpovedí tak mohla byť predsa len stiahnutá. S uvoľnením opatrení a reštartom časti služieb by nárast nezamestnanosti mohol zmierňovať aj návrat do práce časti „aprílových“ nezamestnaných, ktorí boli len formálne prepustení," uviedol. Čísla nezamestnanosti však podľa Koršňáka takmer s istotou zvýšia absolventi vysokých škôl, ktorí sa budú tento rok registrovať na úradoch najmä v júni a vzhľadom na ospalý trh práce sa dá očakávať, že v porovnaní s minulými rokmi bude ich prílev na úrady silnejší.Miera evidovanej nezamestnanosti minulý mesiac stúpla vo všetkých krajoch na Slovensku. Najvýraznejší nárast, o 0,85 percentuálneho bodu, vykázal Banskobystrický kraj. Najvyššiu mieru evidovanej nezamestnanosti zaznamenal Prešovský kraj, a to 10,93 %. Úroveň miery evidovanej nezamestnanosti nad slovenský priemer zaznamenal ešte Banskobystrický kraj s 9,56 % a Košický kraj s 9,77 %. Najvyššia miera evidovanej nezamestnanosti bola v okrese Rimavská Sobota (20,66 %). Najnižšiu mieru evidovanej nezamestnanosti (3,19 %) dosiahol okres Bratislava V.