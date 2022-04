Miera nezamestnanosti na Slovensku v marci klesla na 6,67 percenta, oznámil minister práce Krajniak

Odídenci nevytláčajú Slovákov

Evidujú desiatky tisíc voľných miest

20.4.2022 (Webnoviny.sk) - Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku v marci klesla o 0,19 percentuálneho bodu na 6,67 percenta. Na stredajšej tlačovej besede o tom informoval minister práce a sociálnych vecí Milan Krajniak Sme rodina ).Medziročne sa podľa neho miera nezamestnanosti v marci znížila o 1,31 percentuálneho bodu. Pokles nezamestnanosti podľa ministra nezastavila ani vojna na Ukrajine. Miera nezamestnanosti klesá vo všetkých regiónoch na Slovensku.Minister práce a sociálnych vecí upozornil na to, že vlani miera nezamestnanosti vrcholila až v apríli. „V tomto roku krivka miery nezamestnanosti vyvrcholila v januári a odvtedy nám nezamestnanosť klesá," povedal.Počas marca si podľa neho našlo na Slovensku prácu asi 5-tisíc živiteľov rodín. Vo všetkých okresoch na Slovensku, s výnimkou piatich okresov, miera nezamestnanosti klesá. Najviac sa nezamestnanosť znižuje na západe Slovenska.V minulom mesiaci si podľa Krajniaka našlo prácu 13,7 tisíca občanov Slovenska a popri nich aj 1,9 tisíca odídencov z Ukrajiny. Odídenci z Ukrajiny tak podľa neho nevytláčajú občanov Slovenska z pracovného trhu.„Máme už aj prvých odídencov z Ukrajiny, ktorí pracovali na Slovensku, ukončili svoj pracovný pomer a vrátili sa na Ukrajinu," povedal. Ide o viac ako 400 odídencov z Ukrajiny.Generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Karol Zimmer poukázal na to, že prácu si na Slovensku nachádzajú aj znevýhodnení uchádzači o zamestnanie.V marci bolo podľa neho na Slovensku najmenej dlhodobo evidovaných nezamestnaných za posledných dvanásť mesiacov. Počet uchádzačov o prácu bol v marci tohto roka najnižší od apríla 2020.Upozornil na to, že v tomto roku zamestnávatelia nahlásili osem hromadných prepúšťaní s 519 ohrozenými pracovnými miestami.Úrady práce evidovali v marci 85,7 tisíca voľných pracovných miest. Oproti februáru tohto roka ide o nárast o 6,7 tisíca voľných miest.