Miera nezamestnanosti stúpla štvrtý mesiac po sebe, bez práce je viac ako 200-tisíc Slovákov

Bez práce bolo 234-tisíc ľudí

Na udržanie zamestnanosti išlo vyše miliardy eur

19.3.2021 (Webnoviny.sk) - Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku stúpla štvrtý mesiac po sebe. Vo februári dosiahla 7,9 %, oproti januáru sa zvýšila o 0,09 percentuálneho bodu.Vyplýva to z údajov, ktoré zverejnilo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Úrady práce evidovali koncom februára 216 495 disponibilných uchádzačov o zamestnanie. Oproti januáru tohto roka to predstavuje nárast o 2 614 osôb.Celkovo evidovali úrady práce na konci februára 234 288 ľudí bez práce, čo je o 1 449 viac ako v januári. Bez práce je viac ako tretina z nich vyše roka.Celkovo bolo vo februári z evidencie vyradených viac ako 12-tisíc uchádzačov o zamestnanie. Šiesti pre nespoluprácu a ďalších 1 887 z ostatných dôvodov, ako napríklad pre starostlivosť o dieťa do desať rokov, starostlivosť o blízku osobu, či pre odchod do členského štátu Európskej únie či cudziny.Prácu si našlo 10 335 nezamestnaných ľudí. Najviac z nich v oblasti priemyselnej výroby, ďalej v administratívnych službách, vo veľkoobchode a maloobchode. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR od apríla 2020 vyplatilo na udržanie zamestnanosti viac ako 1 miliardu a 183 miliónov eur.Vývoj počtu uchádzačov o zamestnanie, ktorí si našli prácu od začiatku pandémie v apríli minulého roka, podľa ústredia práce potvrdzuje účinnosť prijímaných opatrení v rámci aktívnej politiky práce.