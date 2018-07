Miera nezamestnanosti v EÚ aj v eurozóne v júni stagnovala

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Luxemburg 31. júla (TASR) - Miera nezamestnanosti v eurozóne po úprave o sezónne vplyvy zostala v júni 2018 na májovej úrovni 8,3 %, ktorá je najnižšia od decembra 2008. Klesla však z 9 % v júni 2017. Oznámil to v utorok Eurostat, štatistický úrad Európskej únie (EÚ).Aj v celej 28-člennej EÚ sa miera nezamestnanosti v júni oproti máju nezmenila a stagnovala na úrovni 6,9 %, čo je najnižšia miera zaznamenaná od mája 2008. A znížila sa zo 7,6 % v júni 2017.Eurostat odhaduje, že v júni 2018 bolo v EÚ bez práce 117,255 milióna mužov a žien, z toho 13,570 milióna v eurozóne.V porovnaní s májom 2018 vzrástol počet nezamestnaných osôb o 4000 v EÚ a o 14.000 v euroregióne. Oproti júnu 2017 ubudlo v celej Únii 1,657 milióna nezamestnaných a v eurozóne o 1,146 milióna.Spomedzi členských štátov EÚ najnižšiu mieru nezamestnanosti zaznamenali v júni Česká republika (2,4 %) a Nemecko (3,4 %). A, naopak, najvyššiu nezamestnanosť mali Grécko (20,2 % v apríli 2018) a Španielsko (15,2 % ).V medziročnom porovnaní miera nezamestnanosti klesla vo všetkých členských štátoch EÚ, pričom najstrmší pokles vykázali Cyprus (z 11 % na 8,2 %), Portugalsko (z 9,1 % na 6,7 %), Chorvátsko (z 11,1 % na 9,2 %), Estónsko (zo 6,8 % na 4,9 % od mája 2017 do mája 2018) a Španielsko (zo 17 % na 15,2 %).Na ilustráciu miera nezamestnanosti v USA sa v júni 2018 zvýšila na 4 % z 3,8 % v máji, ale klesla zo 4,3 % v júni 2017.Čo sa týka nezamestnanosti mladých ľudí do 25 rokov, v júni 2018 bolo v celej EÚ bez práce 3,415 milióna a v eurozóne 2,412 milióna mladých. V porovnaní s júnom 2017 sa nezamestnanosť mládeže znížila o 386.000 v EÚ a o 266.000 v eurozóne.Miera nezamestnanosti mládeže v júni tohto roka klesla v EÚ na 15,2 % z vlaňajších 16,8 % a v eurozóne na 16,9 % z 18,9 % v júni 2017. Najnižšiu nezamestnanosť mládeže evidovali na Malte (5,5 %), v Nemecku (6,2 %) a Holandsku (7,2 %), zatiaľ čo najvyššiu mali Grécko (42,3 % v apríli 2018), Španielsko (34,1 %) a Taliansko (32,6 %).Na Slovensku miera nezamestnanosti v júni stagnovala na úrovni 6,9 % a v prípade mládeže sa zvýšila na 18,3 % z 18 % v máji.