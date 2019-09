Miera nezamestnanosti v eurozóne v auguste klesla na 7,4 %

Ilustračné foto. Foto: TASR Foto: TASR

Luxemburg 30. septembra (TASR) - Nezamestnanosť v eurozóne v auguste mierne klesla a dostala sa na najnižšiu úroveň takmer za 11,5 roka.Miera nezamestnanosti v auguste dosiahla na sezónne upravenej báze 7,4 % po 7,5 % v júli a 8 % v auguste 2018, uviedol európsky štatistický úrad Eurostat. To bolo najmenej od mája 2008.Nezamestnanosť v eurozóne sa tak už dostala pod úroveň tesne pred začiatkom globálnej finančnej krízy, keď sa nachádzala na 7,5 %. Kríza spôsobila prudký rast nezamestnanosti a jej miera sa v polovici roka 2013 dostala až na 12,1 %.Miera nezamestnanosti v celej Európskej únii (EÚ) v auguste klesla na 6,2 % zo 6,3 % v júli a 6,7 % v auguste 2018. To bolo najmenej od januára 2000, keď EÚ začala zverejňovať mesačné údaje o nezamestnanosti.Eurostat odhaduje, že v auguste bolo v EÚ bez práce 15,432 milióna mužov a žien, z toho 12,196 milióna v eurozóne. V porovnaní s júlom počet nezamestnaných v EÚ klesol o 111.000 a v eurozóne o 115.000. Medziročne počet ľudí bez práce v EÚ padol o 1,189 milióna a v eurozóne o 960.000.Spomedzi členských štátov EÚ, pre ktoré mal Eurostat k dispozícii údaje, zaznamenali najnižšiu mieru nezamestnanosti Česko (2 %) a Nemecko (3,1 %). Najvyššiu mali Grécko (17 % v júni) a Španielsko (13,8 %).Miera nezamestnanosti na Slovensku sa podľa Eurostatu v auguste znížila na 5,5 % z 5,6 % v júli a 6,3 % v auguste 2018.V auguste bolo v EÚ bez práce 3,138 milióna mladých ľudí (do 25 rokov), z toho 2,202 milióna v eurozóne. Nezamestnanosť mladých v EÚ medzimesačne klesla o 239.000 a v eurozóne o 205.000. Miera nezamestnanosti mladých v auguste predstavovala v EÚ 14,2 % a v eurozóne 15,4 % po 15,1 %, respektíve 16,8 % v auguste 2018.