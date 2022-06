Miera nezamestnanosti v prvom štvrťroku klesla, najviac ľudí si našlo prácu zo Žilinského kraja

Krátkodobá nezamestnanosť klesla

Prešovský kraj mal najviac nezamestnaných

Najdynamickejší pokles v Žilinskom kraji

6.6.2022 (Webnoviny.sk) - Počet ľudí bez práce v prvom štvrťroku podľa výberového zisťovania pracovných síl dosiahol 174,9-tisíca. Počet nezamestnaných bol medziročne nižší o 8,1 %. V porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom sa počet nezamestnaných po sezónnom očistení znížil o 3 % na 177,5-tisíca osôb.Miera nezamestnanosti oproti rovnakému obdobiu minulého roka klesla podľa Štatistického úradu SR o 0,7 percentuálneho bodu na 6,4 %.V aktuálnom prvom štvrťroku 2022 tvorili dlhodobo nezamestnaní 116-tisíc osôb, čo predstavovalo takmer 36-percentný medziročný nárast. Podiel dlhodobo nezamestnaných bol podľa úradu oveľa vyšší ako pred rokom.Ešte v prvom štvrťroku 2021 tvorili ľudia bez práce dlhšie ako 11 mesiacov len 45 % spomedzi všetkých nezamestnaných, aktuálne to bolo vyše 66 %. Krátkodobá nezamestnanosť klesla na začiatku roka 2022 o takmer polovicu, naďalej bolo bez práce menej ako 12 mesiacov necelých 59-tisíc osôb.Z regionálneho hľadiska počet nezamestnaných v prvom štvrťroku medziročne klesol vo všetkých ôsmich krajoch SR. Relatívne najviac nezamestnaných medziročne ubudlo v Žilinskom kraji, a to o 22,2 % a v Bratislavskom kraji o 18,7 %.Naopak, len minimálny pokles počtu nezamestnaných nastal v Banskobystrickom kraji, o 1 %. Najviac nezamestnaných bolo aj naďalej v Prešovskom kraji, teda viac ako 40-tisíc osôb, v Košickom kraji to bolo takmer 35-tisíc osôb a v Banskobystrickom kraji vyše 31-tisíc ľudí.Najvyššia miera nezamestnanosti bola v Prešovskom kraji, teda 11,8 %. Tesne pod úrovňou 10 % bola miera nezamestnanosti v Banskobystrickom a Košickom kraji. Naopak, najnižšia miera nezamestnanosti bola v Bratislavskom kraji, a to 2,5 %, a v Trenčianskom kraji 3,2 %.Vo všetkých krajoch Slovenska klesla miera nezamestnanosti, relatívne najdynamickejšie v Žilinskom kraji, kde miera nezamestnanosti klesla o 1,4 percentuálneho bodu a dosiahla 4,3 %.