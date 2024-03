Miera teroristického ohrozenia ostáva aj naďalej na druhom stupni, uviedol minister Šutaj Eštok (video)

Zlyhanie bývalej vlády

Záchytný tábor Sečovce

Posilnenie kontrol a hliadok

25.3.2024 (SITA.sk) - Na Slovensku zatiaľ platí druhý stupeň teroristického ohrozenia zo štyroch, no uvažuje sa o jeho zvýšení na tretí. Uviedol to minister vnútra Hlas-SD ) po pondelkovom mimoriadnom zasadnutí Bezpečnostnej rady SR Ako vysvetlil, bezpečnostnú radu zvolali po teroristickom útoku v Moskve najmä preto, že sa na Slovensko dostal jeden rizikový človek, ktorý pochádza z Tadžikistanu. Tento človek bol podľa informácií zo zahraničných spravodajských služieb označený za vysoko rizikovú a nebezpečnú osobu.Podľa ministra vnútra sa nemal na Slovensko nikdy dostať, pretože bol v systéme Interpolu identifikovaný ako človek, ktorý má napojenie na terorizmus. Šutaj Eštok to považuje za zlyhanie bývalej vlády, ktorá nezvládla situáciu s nelegálnou migráciou.Bezpečnostná rada prijala opatrenia aj v súvislosti s blížiacimi sa veľkonočnými sviatkami, keďže podľa informačných služieb bol útok v Moskve nábožensky motivovaný. Ako minister ďalej priblížil, počas vlny nelegálnej migrácie v roku 2022 sa tento rizikový človek dostal cez slovensko-ukrajinskú hranicu na Slovensko. Následne sa dostal do Nemecka, odkiaľ ho vyhostili.„Aktuálne je umiestnený v záchytnom tábore Sečovce a prebieha konanie o jeho extradícii, nakoľko má trvalý pobyt na Ukrajine," uviedol minister vnútra s tým, že ak by štát v tom čase fungoval, tak by sa táto osoba na Slovensko nedostala, pretože by bol tento prístup v momente zamietnutý.Šéf rezortu vnútra ďalej priblížil, že na bezpečnostnej rade uvažovali aj nad zvýšením stupňa teroristického ohrozenia z druhého na tretí. Nakoniec sa tak nestalo a po debate so Slovenskou informačnou službou a v rámci Policajného zboru sa dohodli, že situáciu budú monitorovať.„Dnes ide do pohotovosti Národné bezpečnostné analytické centrum , ktoré bude v pohotovosti najbližšie dva týždne," informoval minister s tým, že budú prijaté aj mimoriadne opatrenia na posilnenie všetkých rizikových podujatí, a to najmä tých, ktoré sa spájajú s Veľkou nocou.„Posilníme kontrolu a hliadky na veľkých spoločenských akciách spojených s bohoslužbami, budeme monitorovať aj všetky obchodné centrá tak, aby sme eliminovali akékoľvek riziko toho, že sa niečo podobné udeje aj na Slovensku," dodal Šutaj Eštok. Minister ďalej vyhlásil, že Slovensko musí byť pripravené na to, že je tu zvýšené bezpečnostné riziko.„V minulom roku cez Slovensko prešlo takmer 50-tisíc nelegálnych migrantov, o ktorých nemáme najmenšiu predstavu, aké bezpečnostné riziko mohli znamenať. Netušíme, koľkí z nich môžu predstavovať potenciálne teroristické riziko. Veľká časť týchto ľudí dnes na Slovensku nie je, lebo Slovensko bolo tranzitnou krajinou, ale nevieme na 100 percent garantovať to, že ak už raz majú udelený vstup, ktorý im udelila bývalá vláda, že sa nevedia na Slovensko vrátiť," upozornil minister a ubezpečil verejnosť, že vždy budú reagovať v kontexte bezpečnostnej situácie vo svete a v EÚ . Šutaj Eštok súčasne odmieta, že by zasadnutie súviselo s prezidentskými voľbami, v ktorých kandiduje Peter Pellegrini (Hlas-SD).