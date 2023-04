Mieria k nám krotitelia elektrických gitár – G4!

21.4.2023 (SITA.sk) - Michael Angelo Batio (Manowar) GUS G (Ozzy), Rowan Robertson (DIO), Andrea Mantognelli (Elefson).V rámci projektu G4 – ELECTRIC GUITARLANDS sa v Košiciach a Žiline predstavia štyria majstri gitarového remesla - Michael Angelo Batio z heavymetalovej skupiny Manowar, Gus G, ktorý pôsobil ako gitarista v kapele Ozzyho Osbournea a taktiež založil vlastnú kapelu Firewind, Rowan Robertson, známy z kapely Dio a Andy Martongelli z David Ellefson Band. Svetoznáme mená sa dychberúcou gitarovou show postarajú o unikátny večer plný virtuóznej hry. Bude sa citovať zo sólových projektov,Z repertoáru Ozzy Osbourna, Ronnie James Dia, Manowar, Black Sabbath, Metallica, Megadeth, atď. Program ponúkne viac ako dve hodiny, počas ktorýchMuzikanti predstavia spolu s kapelou svoje individuálne sety a netradičný koncert bude vrcholiť spoločným finále.Ku koncertu sa v rozhovore s Petrom Hajdu pre "mojamuzika.dennikn.sk" vyjadril Gus G (Ozzy Osbourne band, Firewind):"Budeme štyria gitaristi, takže si vieš predstaviť, koľko sól tam zaznie. Každý z nás bude mať zhruba polhodinový set a napokon si všetci zadžemujeme spoluNa niektoré klasické rockové hity. Rowan bude mať set zložený z Diových vecí, ja budem hrať svoju sólovú tvorbu, rovnako ako Michael Batio. Ten v Európe so svojouKapelou nebol už riadne dlho. Bude to fakt zaujímavé, bude to jedno dlhé gitarové sólo," vyjadril sa k pripravovaným koncertom Gus G.Koncerty sa odohrajú 28.04. v Košiciach, Collosseum a 30.04. v Žiline, klube Smer77.Informačný servis