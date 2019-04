Mierna lavínová hrozba trvá vo všetkých horských oblastiach

Ilustračné foto. Foto: FOTO TASR /HZS Foto: FOTO TASR /HZS

Liptovský Hrádok 8. apríla (TASR) - Mierne lavínové nebezpečenstvo, druhý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice, trvá v pondelok vo všetkých horských oblastiach. TASR o tom informoval Filip Kyzek zo Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby.Doplnil, že sneh zo sobotného (6. 4.) sneženia ešte nie je dostatočne zviazaný s podkladovou firnovou vrstvou.upozornil.Ráno bolo na horách jasno až polooblačno. Teplota vzduchu dosiahla v najvyšších polohách mínus jeden, v stredných polohách plus dva až plus šesť stupňov Celzia. V sobotu pripadlo v najvyšších polohách do desiatich centimetrov nového snehu, v Nízkych Tatrách do 15 centimetrov.