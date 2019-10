Miesto konania ďalších zastupiteľstiev v Petržalke nie je ešte známe

Pred budovou Technopolu. Foto: TASR - Andrej Galica Foto: TASR - Andrej Galica

Bratislava 1. októbra (TASR) – Kde budú v budúcnosti rokovať miestni poslanci v bratislavskej Petržalke, nie je zatiaľ známe. Pre spor o vlastníctvo budovy Technopolu na Kutlíkovej ulici je totiž zatvorené okrem iného kongresové centrum, ktoré si mestská časť prenajímala na zasadnutia miestneho zastupiteľstva. Poslanecký zbor tak tento týždeň rokoval v priestoroch Ekonomickej univerzity (EU) na Dolnozemskej ceste.V budove Technopolu sídli síce aj samotný petržalský miestny úrad, týchto priestorov sa "problém" podľa starostu Jána Hrčku netýka. Mestská časť totiž sídli v priestoroch, ktorých vlastníkom je mesto a mestská časť ich má zverené. Avšak priestory ako kongresové centrum sú podľa neho vo výhradnom vlastníctve spoločnosti Technopol. "Napriek tomu, že sme mali priestory rezervované, lebo tam pravidelne bývajú zastupiteľstvá, tak vzhľadom na to, že jedna spoločnosť ešte neodovzdala majetok druhej, takže jedna nám to už prenajať nemôže a druhá nám to prenajať ešte nemôže, sme v situácii, keď čakáme, ako sa navzájom vysporiadajú," poznamenal Hrčka.Podľa informácií, ktoré mestská časť podľa neho má, by sa v tejto veci mohliv najbližšom čase. V ideálnom prípade by to znamenalo, že zastupiteľstvo by mohlo najbližšie zasadať v tradičných priestoroch.poznamenal Hrčka. Mestská časť chce preto hľadať aj plán B ako alternatívu pre prípad, že by sa ani ďalšie rokovanie poslaneckého zboru nemohlo uskutočniť v kongresovej sále Technopolu.Najbližšie riadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva je naplánované až na december. Podľa starostu ale nie je vylúčené, že sa nemôže medzitým, v prípade potreby, zvolať aj mimoriadne rokovanie. Podľa Hrčku existuje niekoľko alternatív miest. Ide napríklad o sobášnu sieň CC Centra, ktorú poslanci využili pri zopár kratších rokovaniach, prípadne Dom kultúry (DK) Zrkadlový háj, ktorý využili napríklad na neformálnu debatu koncom mája, kedy bola v Technopole nahlásená nebezpečná látka a budovu museli evakuovať. Oficiálne rokovanie bolo následne presunuté na náhradný termín.Aj keby sa situácia vyriešila tak, že by poslanci tento rok mohli opäť rokovať v Technopole, alebo by znova zasadali v priestoroch univerzity, či inde, od januára budúceho roka by mestská časť chcela hľadať iné priestory pre zastupiteľstvá.