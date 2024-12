Migaľ a Malatinec zatiaľ nepodporia zákony o športe, od SNS žiadajú najprv nápravu problémov vo Fonde na podporu umenia

Trvajú na svojich požiadavkách

Fond na podporu umenia nie je funkčný

5.12.2024 (SITA.sk) - Poslanci Hlasu-SD Roman Malatinec sa vo štvrtok nezúčastnia na hlasovaní o zákonoch o športe z dielne Slovenskej národnej strany (SNS) . Informovali o tom na tlačovej besede. Najprv žiadajú doriešiť ich pripomienky a zároveň požadujú nápravu problémov, ktoré sú aktuálne vo Fonde na podporu umenia Migaľ minulý týždeň zablokoval parlament, pretože SNS nebrala do úvahy jeho pozmeňovacie návrhy k zákonom o športe. Rokovania na túto tému so SNS prebehli, pričom každá strana sčasti ustúpila zo svojich požiadaviek, uzavreté však ešte zatiaľ nie sú. Migaľ sa stretol s ministrom športu za SNS Dušanom Keketim a ten následne rokoval s predsedom SNS "Rozhodli sme sa trvať na našich požiadavkách a presadiť ich prostredníctvom zákona o športe , kde sme ale doteraz nedostali žiadnu vecnú pripomienku k našim návrhom. Preto budeme radi, keď sa o týchto zákonoch dnes hlasovať nebude a vytvorí sa priestor na ďalšie rokovania tak, aby sme to mohli ešte do Vianoc uzavrieť," povedal Migaľ.Dodal, že komunikoval aj s povereným predsedom parlamentu a poprosil ho, aby sa hlasovanie odsunulo. Ak však bude vo štvrtok, Migaľ s Malatincom sa na ňom nezúčastnia. Podľa Migaľa sa dané problémy dajú v krátkom čase odstrániť. Ak sa to podarí, v utorok 10. decembra môžu za zákon o športe zahlasovať."Na našich požiadavkách trváme, pretože už sme videli, ako niektoré iné rozhodnutia zo strany nášho koaličného partnera (SNS, pozn. SITA) dopadli a vidíme ich dnes v praxi. Hovorím konkrétne o Fonde na podporu umenia," uviedol Migaľ.Poslanec Tomáš Malatinec dodal, že Fond na podporu umenia, ktorý je pod gesciou SNS, nedodáva kultúrnym inštitúciám podporu, ktorú by mal."Ja som po včerajšku (streda, pozn. SITA) presvedčený o tom, že Fond na podporu umenia nie je funkčný. Včera mala rada fondu schváliť projekty na podporu knižníc – regionálnych, mestských, obecných, takisto múzeí a galérií. Ak rada fondu nerozhodne v krátkej dobe, tak časť alokovaných peňazí sa vráti do štátneho rozpočtu," poukázal.Zároveň poznamenal, že sa chcú stretnúť aj s ministerkou kultúry Martinou Šimkovičovou (nom. SNS). Poslanci mali výhrady k jej návrhu dotácií na podporu kultúry do škôl. "Tento materiál nebol kvalitne pripravený, nebol komunikovaný ani s ministerstvom školstva a na výbore sme ho zastavili," povedal Malatinec s dodatkom, že nerozbíjajú vládnu koalíciu, chcú len diskutovať.