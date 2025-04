Migaľ chce najprv ukázať výsledky a potom ich zhmotniť do politickej strany

Migaľ oceňuje dôveru premiéra Fica

Sklamanie z Hlasu-SD a nádej v prezidenta Pellegriniho

27.4.2025 (SITA.sk) - Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuel Migaľ chce najprv ukázať výsledky, na ktorých chce potom ďalej budovať svoju politickú budúcnosť. „Chceme, aby za nás hovorili výsledky, a nielen prázdne slová. Toto je naša cesta. Pokiaľ my ukážeme tie výsledky, tak určite to chceme zhmotňovať do politickej strany,“ povedal Migaľ v relácii Miroslava Frindta PubliQ.Dodal, že chce spolu s kolegami ukázať, že to vedia robiť dobre a že krajinu chcú riadiť inak - bez vplyvu tretích strán a oligarchov. „Chceme sa ďalej politicky angažovať a máme to, koniec koncov, aj uvedené v memorande, ktoré sme podpísali s kolegom Radimírom Šalitrošom s premiérom Robertom Ficom . Hovorí sa tam aj to, že my sme nezávislí nominanti tejto vlády, čiže nie nominanti strany Smer-SD ,“ podčiarkol s tým, že sú autonómni vo svojich politických názoroch a nebudú zatiaľ reprezentovať žiadnu politickú stranu, pretože ju nemajú.Migaľ dodal, že na rezorte investícií je zhruba mesiac a za ten čas nemal jediný telefonát z úradu vlády či od premiéra, v ktorom by mu sa niekto snažiť niečo diktovať. „Naša nezávislosť, ktorú máme deklarovanú v uznesení, je naozaj dodržiavaná. Ja si to veľmi vážim, že slová premiéra Roberta Fica platia a že nám dal tú možnosť niečo ukázať. Pretože aj on, koniec koncov, dal svoju hlavu na klát - ak by sme zlyhali, čo mnohí od nás očakávali, tak to bude aj zlyhanie Roberta Fica,“ skonštatoval.Migaľ nechcel priamo odpoveď na otázku, či sa politicky vidí viac napravo, alebo naľavo. Citoval svojho známeho, ktorý sa podľa neho vyjadril, že dierou na trhu je „liberálna sociálna demokracia“. Spoločnosť je podľa Migaľa veľmi polarizovaná a v politike sú dve znepriatelené strany.No je tu aj skupina politikov, ktorí sa nechcú hádať, ale chcú pokojne žiť na Slovensku a prinášať riešenia. Nový vietor, ktorý sa snažil priniesť Peter Pellegrini , sa však s jeho odchodom do prezidentského paláca úplne vytratil, zhodnotil Migaľ. Voľba Matúša Šutaja Eštoka za predsedu Hlasu-SD podľa neho nebola tým najlepším rozhodnutím. „Ja necítim žiadnu zášť voči prezidentovi a verím, že bude aj naďalej taký konštruktívne kritický k smerovaniu Slovenska, ako bol možno v posledných dvoch týždňoch,“ dodal.