Migaľ možno nebude môcť ľubovoľne meniť využitie eurofondov. V Bruseli prešiel návrh, ktorý má chrániť samosprávy

Návrh má zabrániť vláde zasahovať do prerozdelených eurofondov

Minister chcel peniaze použiť inak, no zrejme neuspeje

25.6.2025 (SITA.sk) - V Európskom parlamente (EP) presadili kľúčový pozmeňovák, samosprávy tak nemusia prísť o 200 miliónov. Informovala o tom europoslankyňa Ľubica Karvašová PS ). Výbor pre regionálny rozvoj EP v stredu výraznou väčšinou podporil kľúčový pozmeňujúci návrh k legislatíve o strednodobej revízii kohéznej politiky z dielne podpredsedníčky výboru Karvašovej.Ako vysvetlila, tento návrh by znemožnil vláde a ministrovi investícií a regionálneho rozvoja Samuelovi Migaľovi svojvoľne a bez diskusie zobrať samosprávam už prerozdelené prostriedky.Karvašová spresnila, že ak vstúpi pozmeňujúci návrh do platnosti, tak prostriedky, ktoré boli naprogramované na integrovaný územný rozvoj, nebude možné jednostranne presmerovať bez súhlasu dotknutých samospráv a regiónov.„Takže peniaze, s ktorými už samosprávy a regióny rátali na konkrétne projekty ako cesty, škôlky či športoviská nebudú môcť byť bez ich súhlasu vládou presunuté na iné projekty,“ dodala europoslankyňa s tým, že na spoločnej pozícii sa v tejto súvislosti ešte musia dohodnúť EP, Európska komisia Rada . Diskusie sa začnú pravdepodobne v júli.„Minister Migaľ prostriedky zmrazil, pretože predpokladal, že ich dokáže reprogramovať na iné priority. Keď sa mu to nepodarí a nebude ich môcť použiť na nič iné, bude ich musieť vrátiť samosprávam. Inak z toho nebude mať nikto ani cent,” upozornila Karvašová, podľa ktorej nejestvuje žiaden dôvod, aby sa eurofondy , ktoré boli určené pre regióny, presúvali bez ich vedomia či súhlasu.„Samosprávy sú najbližšie k občanom v regiónoch a potreby svojich občanov poznajú najlepšie. Na Slovensku sme svedkami extrémnej byrokratizácie procesov, nekonečného čakania na vyhlasovanie výziev a časté zmeny výziev, ktoré im komplikujú prácu. Odoberanie prostriedkov nie je riešenie," uzavrela europoslankyňa.