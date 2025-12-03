Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Ekonomika

03. decembra 2025

Migaľ vyzdvihol zrýchlenie čerpania eurofondov, záväzky pre rok 2025 sú splnené


Tagy: Čerpanie eurofondov Eurofondy Minister investícií regionálneho rozvoja a informatizácie SR Program Slovensko

Slovensko úspešne vyčerpalo 1,5 miliardy eur z eurofondov a splnilo záväzky mechanizmu N+3 pre rok 2025. Tento mechanizmus stanovuje, že finančné prostriedky pridelené na konkrétny rok ...



3.12.2025 (SITA.sk) - Slovensko úspešne vyčerpalo 1,5 miliardy eur z eurofondov a splnilo záväzky mechanizmu N+3 pre rok 2025. Tento mechanizmus stanovuje, že finančné prostriedky pridelené na konkrétny rok musia byť riadne vyúčtované do konca tretieho kalendárneho roka po pridelení, inak hrozí ich strata. Informoval o tom odbor komunikácie Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI).

Dvojnásobné čerpanie


Minister Samuel Migaľ vyzdvihol zrýchlenie čerpania európskych zdrojov, pričom od nástupu nového vedenia ministerstva sa čerpanie zvýšilo z necelých 6 % na 12,3 %, čo predstavuje viac než dvojnásobný nárast. Tento posun prináša konkrétnu pomoc regiónom a výrazne zlepšuje efektívnosť využívania eurofondov.

Doterajšie oneskorenia podľa ministra zapríčinili neskoré vyhlásenie prvých výziev v programe Slovensko až v roku 2023 a uzatváranie zmlúv o delegovaní právomocí medzi riadiacim orgánom MIRRI a sprostredkovateľskými orgánmi v polovici roka 2023, čo spôsobilo časové sklzy v realizácii projektov. Rok 2025 priniesol veľký posun - viac ako polovica alokovaných prostriedkov, teda 6,32 miliardy eur, je už zmluvne viazaných v projektoch.

Systematická práca, efektívne nastavené procesy a aktívna spolupráca so žiadateľmi prinášajú konkrétne výsledky," uviedol Migaľ. Projekty podporované eurofondmi tak zlepšujú život ľudí v regiónoch a podporujú rozvoj celej krajiny.

Odvrátenie dekomitmentu


Splnenie pravidla N+3 je signálom schopnosti Slovenska efektívne pracovať s eurofondmi a nastavovať štandardy pre budúce obdobia. MIRRI plánuje pokračovať v adaptácii na zmeny v európskych pravidlách a podporovať projekty s reálnym prínosom pre regióny. Minister Migaľ tiež informoval o úspešnom odvrátení hrozby dekomitmentu na rok 2026.

Revízia Programu Slovensko, reflektujúca nové priority Európskej únie v rámci Modernizovanej politiky súdržnosti, umožnila zachrániť približne 750 miliónov eur. Po schválení zo strany Monitorovacieho výboru a Európskej komisie tieto financie ostanú na Slovensku s predĺženou lehotou na ich efektívne čerpanie.


Zdroj: SITA.sk - Migaľ vyzdvihol zrýchlenie čerpania eurofondov, záväzky pre rok 2025 sú splnené © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Čerpanie eurofondov Eurofondy Minister investícií regionálneho rozvoja a informatizácie SR Program Slovensko
