Migaľ vyzval samosprávy, aby menej plakali a viac makali. Božik podľa neho rozohral „štvavú kampaň“ – VIDEO

Podľa Migaľa došlo k nepochopeniu témy eurofondov





ZMOS, SK8 a ÚMS spoločne vyzývajú vládu, aby okamžite zrušila rozhodnutie o zmrazení 200 miliónov eur určených pre samosprávy. Ďalej žiadajú zvolať Monitorovací výboru pre Program Slovensko, aby bola situácia otvorene prerokovaná na úrovni všetkých partnerov a príslušných riadiacich orgánov.



Rovnako vyzývajú vládu k dodržiavaniu všetkých dohôd a verejných prísľubov, k zrýchleniu vyhlasovaní výziev, schvaľovania žiadostí a kontroly verejných obstarávaní. Vládu vyzvali aj na ukončenie verejnej diskreditácie samospráv a na návrat k vecnému dialógu.





23.6.2025 (SITA.sk) - Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatiky Samuel Migaľ vyzval samosprávy, aby menej plakali a viac makali. Reagoval tým na kritiku zo strany Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) a jeho predsedu Jozefa Božika Ten podľa Migaľa rozohral „štvavú kampaň“, ku ktorej sa pridali aj Únia miest Slovenska Združenie samosprávnych krajov SK8 . Migaľa kritizujú za to, že nedodržal sľub, ktorý dal samosprávam a zmrazil im 200 miliónov z eurofondov. Minister v pondelok na tlačovej besede vysvetľoval, čo sa udialo.Vláda v stredu 18. júna prijala uznesenie, že dočasne stopne takmer 1,3 miliardy eur z 12,6-miliardového balíčka eurofondov. Minister životného prostredia Tomáš Taraba (nom. SNS ) prišiel s návrhom, že by sa to nemalo dotknúť len ministerstiev, ale aj samospráv. Migaľ zdôraznil, že predkladal na vládu materiál, v ktorom územia nemali mať dočasne zablokovaný ani cent.„Na návrh ministra Tarabu sa tento bod otvoril, keďže pripomenul, že územia majú extrémne nízke čerpania a mali by rovnako ako ministerstvá prijať zodpovednosť. Minister školstva Tomáš Drucker za Hlas predložil návrh, aby bolo územiam zablokovaných 50 percent flexibility a ostatní ministri Hlasu ho podporili. Priamy nadriadený štátneho tajomníka a splnomocnenca vlády pre územnú samosprávu Michala Kaliňáka (Hlas), Matúš Šutaj Eštok nemal voči tomu žiadne pripomienky," uviedol Migaľ.Podľa neho dochádza v posledných dňoch k obrovskému nepochopeniu témy eurofondov, pritom nové vedenie rezortu „maká“ podľa neho na 200 percent a za tri mesiace vo funkcii má už prvé výsledky.„My sme išli na vládu s návrhom, aby sa územiam neblokovalo nič, vláda rozhodla inak, mal som však slabé argumenty, keďže čísla samospráv sú zlé aj v oblasti predkladania projektových zámerov, kde sme na úrovni 56 percent. V Česku je to 86 percent," povedal Migaľ. Ani jeden schválený projekt však nie je ohrozený, podčiarkol. Na peniaze z flexibility môžu samosprávy siahnuť až po kontrahovaní 80 percent alokácie. Na tej úrovni však ani zďaleka nie sú.„Dnes sa im podarilo kontrahovať 12 percent peňazí, v Česku je to 53 percent," poukázal Migaľ, ktorý spochybnil vyjadrenia samospráv a vyšších územných celkov o tom, ako sú pripravené na čerpanie eurofondov. Minister dodal, že dvere k nemu má otvorené Únia miest Slovenska, ako aj Združenie samosprávnych krajov SK8. „Voči pánovi Božikovi sa moja dôvera, bohužiaľ, naštrbila," povedal.